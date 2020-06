Prvi europski ljetni BSH Festival najavljuje nikad zabavnijh pet dana uživanja u vrhunskoj glazbi na hrvatskoj obali. Ovaj hrvatski festival brend od 9. do 13. srpnja u klubove Noa i Kalypso na Zrću dovodi svjetske glazbene zvijezde ARTBAT, PACO OSUNA te HONEY DIJON.

Prilika je ovo za konačno uživanje u čarima ljetnog festivala za koji je u kratkom vremenu prodano više od 1000 ulaznica, a očekuje se i više od 4000 posjetitelja. Ljubitelji dobrih provoda iz cijelog svijeta u nekoliko festivalskih dana uživat će u plesu pod zvjezdanim nebom s pogledom na Jadransko more, nezaboravonoj glazbenoj avanturi krstarenja party brodom i brojnim drugim ljetnim aktivnostima koje će probuditi turističku sezonu i ljetne mjesece na hrvatskoj obali učiniti onakvima kakve sanjamo - ispunjenima i atraktivnima.



ARTBAT, ukrajinski je DJ dvojac koji je posljednjih godina stekao veliku svjetsku popularnost. Artur & Batish trenutno su među najuspješnijim ukrajinskim DJ-ima i uživaju globalno priznanje. Ključ uspjeha leži u njihovom moćnom zvuku najviše kvalitete. Njihove pjesme unose snažnu energiju u ogromne arene ali i na intimne plesne podije. Njihova glazba osim što vlada mnogim glazbenim ljestvicama, uveseljava mnoge zaljubljenike u elektronsku glazbu diljem svijeta, pa su tako česti gosti mnogih festivala u Brazilu, Njemačkoj, Ibizi i Americi.

PR (Foto: Promo)

PACO OSUNA PEREZ španjolski je DJ i producent techno glazbe. Od 1999. godine rezident je DJ u popularnom klubu Amnesia na Ibizi. Bio je jedan od prvih tehno DJ-eva koji su tada svirali na Ibizi. Često nastupa po mnogim njemačkim gradovima poput Berlina i Frankfurta kojima se uvijek rado vraća.

PR (Foto: Promo)

popularna je američka glazbeno – scenska umjetnica. Uspješno koketira s mnoštvom glazbenih žanrova iako je njezina baza svijet underground elektronske glazbe. Poznata po suptilnim vještinama miksanja, njeni gotovo senzualni prijelazi između house i techno glazbe donose toplu, hipnotičku vibraciju unutar glazbenih setova. Čest je gost Panorama Bara u Berlinu, Sub Cluba u Glasgowu, Bloka u Tel Avivu, Outputa u NYC-u, Space-a na Ibizi i naravno, Smart Bar-a u Chicagu.

BSH Island festival hrvatski je proizvod u organizaciji BSH eventsa i Noa Beach Cluba. Festival je organiziran u rekordnom vremenskom roku od samo nekoliko tjedana, a poštovat će sve epidemiološke mjere protiv koronavirusa. Festval će otvoriti Kaluki čiji su nastupi traženi od Ibize do Miamia, a dolaze iz Manchastera. Osim gostovanja na BSH Islandu, svake godine gostuju na nekim od najpopularnijih festivala kao što su Parklife u Engleskoj, BPM Festival koji je ove godine bio održan u Costa Rici te mnogim drugima. U projekt je uključen i Under No Illussion Records koji će također nastupiti na glavnoj pozornici.

PR (Foto: Promo)

Uz svjetske zvijezde na Festivalu će nastupiti i poznata hrvatska imena kao što su Aldo Morroo, Pablo Panda, Tom Bug. Tu su i imena poput Andrew Melle, Ki Creighton, Gorana Starcevića, Full ferry-a, Yakka, Kali, Tino Simich, Urban Pfeifer, DJ Jock, Shipe, Senno, Sin, Tolstoi, Neroa b2b Damian Leboss, Sonnet. Osim Noa Beach Cluba, Festival se također održava u klubu Kalypso u kojem će biti organizirani službeni after partiji.

Službeni pre-party festivala održao se u klubu Mint u Zagrebu, a posjetitelje je oduševio nastup britanskog DJ-a i producenta Richy Ahmeda koji će svoj nastup ponoviti već za nešto više od dva tjedna na prvom BSH Island Festivalu.



Ulaznice za Festival mogu se kupiti na linku https://www.entrio.hr/event/bsh-island-festival-9-12-of-july-2020-7962 dok se popis prodajnih mjesta nalazi na www.entrio.hr/outlets