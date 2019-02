Miljenici hrvatske publike, britanski DJ duo Freemasons u petak, 22.veljače priređuju veliku house poslasticu u nedavno otvorenom zagrebačkom klubu Magic.

Kada su započeli suradnju, Russell i njegov prijašnji bend “Phats & Small” su već iza sebe imali tri Top 10 hita, Brit Award i multimilijunsku prodaju hita “Turn Around”, dok je James Wiltshire radio s pop zvijezdama kao što su Donna Summer, Texas i Kylie Minogue. Danas su trenutno najbolji britanski remikseri, a radili su i s Beyonce, Shakirom, Jamiroquaiem, Michael Jacksonom, Faith Evans i mnogim drugim poznatim svjetskim zvijezdama. Ističu kako se uvijek vesele dolasku u Hrvatsku gdje ih uvijek iznova očara dobra energija publike te naravno domaći gastro specijaliteti. Freemasoni će po dolasku u Zagrebu biti ponuđeni domaćim štruklama i drugim zagrebačkim jelima.

Nedvojbeno je da će i ovog puta Freemasoni oduševiti mnoge njihovim najpoznatijim hitovima poput “Watchin’”, “Uninvited”, “Rain Down Love”, “Beliver”, "Love On My Mind" i mnogim drugim koji su uvijek visoko na svim glazbenim listama.

