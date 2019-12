Zagreb je od prošlog mjeseca bogatiji za još jedan klupski program elektronske glazbe. Tanzen Kollektiv, kreatori dobro nam već poznatog tanzena lansirali su “Schmeckt das tanzen”, ili jednostavno Schmeckt.

Program se održava također u jarunskom Aquariusu, ali za razliku od tanzena, Schmeckt će vas raspleasti na manjem, A1 flooru kluba.

Programski i produkcijski, Schmeckt je ponešto drugačiji od tanzena. Intimnija i mračnija atmosfera legendarnog A1, kapacitet ograničen na samo 150 posjetitelja, snažan analogni zvuk iz deckova 2 DJa koji se izmjenjuju u slobodnom programu i rasporedu do jutra.

Za Schmeckt premijeru prošlog mjeseca, rezident tanzena Mozer pozvao je u goste meksičkog genijalca Theusa Maga. U drugom izadnju, večeras od 23:00 Andrea Ljekaj poziva u goste dobro nam već poznatog Braunbecka s berlinske Watergate etikete.

Nekoliko čvrstih činjenica zašto večeras ne smijete propustiti drugo izdanje Schmeckta:

• Braunbeck je otvorio prvi tanzen ikad, prije godinu dana uz bok Tiefschwarzu. Mnogi još pamte njegov set kao apsolutni highlight večeri.

• Braunbeck je, uz redovna izdanja posljednje dvije godine na vlastitom Sol Eterno labelu, prošli mjesec izdao i vrlo uspješan EP prvijenac na Watergate Records.

• Braunbeck je u manje od godinu dana nastupa na međunarodnoj sceni, dospio u prestižnu Circoloco obitelj gdje je ovog ljeta imao premijerni nastup

• Njegov prvi single “Ullalet” iz 2017. redovno se nalazi na playlistama velikih imena kao što su Ame, Solomun, &ME, Rampa, Blond:ish te Adriatique

• Braunbeck, iako iz Stuttgarta je srcem I dušom originalni Berliner i jednostavno odličan tip kojeg ne smijete propustiti.

Uz Braunbecka, tu je I Andrea Ljekaj kojeg ne treba puno predstavljati. Nositelj 2 Ambasador nagrade te jedno od najistaknutijih domaćih DJ i producentskih imena posljednjih godina, s međunarodnim pedigreom. Izdavao za labele Get Physical, Einmusik, Save Us i Selador. Njegov je zvuk neupitno svjetski - poznat je po kvalitetnim produkcijama, izuzetno uspješnim Above Humans, Mantra i Filo izdanjima, kao i po ostalim radovima poput remixeva za Brooklynskog velikana Brian Cida, te za najveću hrvatsku glazbenu divu Josipu Lisac. Uz to dodajmo i njegovu zaslugu te rad na recentnim EP izdanjima “Croatia Gets Physical” gdje je svojoj malenkosti pridružio imena poput Marine Karamarko i Insolate na ovim sve-hrvatskim izdanjima labela Get Physical.

Plesni podij zagrebqačkog Aquariusa otvara se u 23:00 sata, uz cijenu upada od 80kn. Do 23:00 karte možete nabaviti u pretpodaji po nižim cijenama na entrio.hr, a vlasnike Mastercard i Maestro kartica brojne pogodnosti čekaju i na šanku kluba Aquarius.