Uoči predstojećih blagdana svake nas godine na radiju i televiziji, u oceanu domaćih i stranih božićnih hitova koji desetljećima vladaju eterom, ponese i neka nova prigodna pjesma. Ove se neobične godine na top listu rijetkih novih blagdanskih singlova plasirala i balada "San božićne noći" kojoj je talentirani kantautor Davor Borno dao svoju prepoznatljivu, romantičarsko-baritonsku interpretaciju.

Nekadašnji prepoznatljiv pjevač slavnog ITD banda već dva desetljeća vrlo uspješno gostuje na slovenskoj sceni, a ovom se pjesmom vraća i na hrvatsku estradu.

"Ne mogu se pohvaliti da sam redovit na misnim slavljima, ali Božić je poseban dan za mene, i duhovno i obiteljski. To je dan kad se svi okupimo, slavimo na tradicionalan način uz sve božićne dekoracije - jelku, darove, čestitke i puno ljubavi. Nikad me neka viša sila nije u tome spriječila, ni mećava ni koronavirus. I kad bih imao nastup na Badnjak, uvijek bih pronašao način da do jutra stignem kući", govori glazbenik kojemu je pjesma, u kojoj ljubavni par dočekuje Božić u toplini svog doma i međusobnom zagrljaju, prvi božićni singl u trideset godina karijere.

"Neke pjesme traže izvođača pa je tako "San božićne noći", autora Ljube Šeperića i Željka Pavičića pronašla mene. Skladam i pišem većinu pjesama, ali ne odbijam tuđi rukopis. Iako znam autore koji imaju, takoreći, radno vrijeme kad stvaraju i pišu, meni se pjesme događaju spontano. Pokušao sam, ali jednostavno nisam od autora koji znaju i mogu skladati zanatski i u određeno vrijeme", rekao je pjevač koji je tako i ove godine na CMC festivalu nastupio sa zapaženom pjesmom "Nek' teče vino" regionalnog autora hitova Dušana Bačića.

Od početka estradnog života, kad je bio pjevač benda ITD, pa tijekom samostalne karijere glazba mu je pomogla da proputuje svijet. Samo turneja u Rusiji početkom 1990-ih obuhvaćala je 60 koncerata, obišao je Ukrajinu, Njemačku, mnoge zemlje gdje žive iseljeni Hrvati, no najviše je ljubavi dobio od susjednih Slovenaca, gdje redovito nastupa i gdje je i danas najprodavaniji i najslušaniji hrvatski izvođač iako se o tome baš i ne piše u našim medijima.

"Vrlo je specifična Slovenija. Ta ljubav traje dvadeset godina od mog dueta "Ko te nimam" s Helenom Blagne, kad su me prvi put vidjeli. Naučio sam i slovenski jezik, no oni ne žele da od hrvatskog pjevača da pjeva na slovenskome, kao što ni od Harryja Stylesa ne bi to tražili. Vole mediteransku glazbu, a kako mnogo Slovenaca ljetuje ili čak posjeduje nekretninu na hrvatskoj obali, vjerujem da ih naša glazba podsjeća na ljetna opuštanja i odmor", ispričao je rođeni Zagrepčanin čiji glazbeni opus nosi prepoznatljiv mediteranski štih.

"Nestrpljivo čekam trenutak kad će publika ponovno puniti sportske dvorane, a mi pjevači zavladati pozornicom. Dotad vrijedno s timom iz Lupo Musica radim na svom devetom nosaču zvuka. Ovo je već četvrti singl za novi album, vjerujem se da ćemo ga objaviti prije ljeta", rekao je Borno koji noćima, kad ga muči nesanica, istražuje bespuća interneta pa mu nisu strani ni novi influenceri regije poput, npr. Bake Prase. Sve on njih prati. Ipak, za sebe će reći da je klasičar i osjeća nostalgiju za prošlim vremenima.

"Nemam puno snova, većinu sam ostvario, ali oduvijek me drži jedan generalni životni san - da svi na svijetu živimo malo sretnije, da ljudi budu malo mirnija bića i da nas zaobilaze ratovi i virusi. A koliko sam staromodan dovoljni govori da i 2020. godine volim poštom slati božićne čestitke. To mi djeluje osobnije, intimnije i privrženije ljudima", zaključuio je Borno.