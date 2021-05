"Sestro noći" naziv je prvog samostalnog singla Borne Čopa, a prati ga i intrigantan video spot.

Zagrebački glazbenik Borna Čop, ljubiteljima rock zvuka poznat kao dugogodišnji gitarist Jure Stublića i grupe Film, javnosti predstavlja svoj prvi samostalni singl "Sestro noći".

Njegov glazbeni izričaj u sebi nosi najbolje od zagrebačke škole rock 'n' rolla iz legendarnih i voljenih osamdesetih i devedesetih godina, provučen kroz filter aktualnog vremena. Na uzbudljivom putovanju u glazbene solo vode okružio se vrhunskim suradnicima; pjesme koje je napisao za nadolazeći album snima u studiju ZG Zvuk u produkciji Hrvoja Prskala, dok je za vizualni kreativni koncept zadužena Lana Puljić, dizajnerica modnog brenda Lokomotiva.

Pjesma "Sestro noći" je u punom smislu riječi pravi, punokrvni rock singl s moćnim gitarskim rifovima i snažnim catchy refrenom. Odabrana kao prva pjesma s albuma svojevrsna je najava očekivano plodne kantautorske karijere ovog talentiranog glazbenika.

"Privremenu stanku koncertnih aktivnosti, zbog općepoznatih okolnosti, odlučio sam iz nevolje pretvoriti u motivaciju za novi početak. Svirajući pjesme koje sam pisao proteklih godina krenuo je i val nove inspiracije, te sam zaključio da je vrijeme da ugledaju svjetlo dana, a nadam se uskoro i pozornica. Posebno sam zahvalan dragom prijatelju Jurici Pađenu na mentorskim savjetima tijekom studijskog rada kao i na prilici koju mi je pružio pozvavši me da gostujem na singlu grupe Aerodrom 'Nafte i benzina' te tako napravim prvi korak prema samostalnoj karijeri. Iznimno mi je važna vrhunska kvaliteta glazbe koju radim i ulažem maksimalan trud kako bi svoje pjesme odjenuo u najsvečanije haljine, jer one su ljepotice koje to zaslužuju. Glazbu pišem iz srca, u tekstovima otvoreno predstavljam proživljena iskustva i emocije koje ih prate i ne stajem s radom dok pjesme ne budu točno onakve kakvima ih zamišljam."

Vizualno intrigantan video spot u režiji Mladena Stanića, snimila je Sara B. Moritz na atraktivnim lokacijama u centru Zagreba i Borninom kvartu Dubravi. U spotu zavodljivu sestru noći utjelovljuje model Luna Valas, a band čine provjereni glazbeni suradnici Mario Jagarinec, Jadranko Jagarinec i Miro Odak.