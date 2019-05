Nakon brojnih svjetskih klubova i festivala, popularni dvojac iz Vancouvera nastupit će 13. lipnja u klubu Opera

Godina je 2013., a mjesto događanja pustinja Black Rock u američkoj Nevadi. I te je godine više od 70 tisuća ljudi u najšarenijim kostimima pohodilo Burning Man, jedan od najluđih glazbenih festivala u svijetu. Za tjedan dana zabave u svojevrsnom gradu na pijesku i prašini, u kojem posjetitelje povezuju glazba, performansi i umjetničke instalacije, treba izdvojiti i više od 1000 dolara, i to uz brzu reakciju, jer ulaznice nestanu već za pola sata. U takvom ambijentu na pozornicu se popeo tada svježe oformljeni kanadski elektronički duo Bob Moses i oduševio okupljene. Bio je to jedan od događaja koji ih je lansirao među svjetske glazbene atrakcije i, kako sami kažu, promijenio im život.

“Prvi put kad smo bili tamo, bilo je pomalo neugodno i zastrašujuće. Donijeli smo odluku u zadnjem trenutku i spavali smo zapravo u prašini, ali ipak bilo nam je jako drago što smo to učinili. Vratili smo se dvije godine kasnije i bili dirnuti kako su nas ljudi prihvatili. Bilo je to gotovo kao povratak kući. Burning Man je na neki način postao naša obitelj i rekao bih da postoji snažna veza između nas”, kaže Tom Howie.

Uslijedili su nastupi u prestižnim svjetskim klubovima i najpoznatijim festivalima poput Coachelle, na koju su se vratili prije mjesec dana i nastupili u pratnji bubnjara i basista. “Uvijek se osjećamo počašćeni kad nas ponovno pozovu. Kad se prvi put pojaviš, svima si jako kul, no pitaš se uvijek koliki je rok trajanja”, ističe Jimmy Wallance. Obojica priznaju kako su se u početku bojali kratkotrajnosti, no uspjeli su opstati. Postoje već šest godina, izdali su dva odlična albuma i još privlače pozornost diljem svijeta.

Prvi su album Days Gone By više usmjerili prema elektronici vođeni ljubavlju prema deep houseu, dok je drugi Battle Lines puno bliži popu. Rezultat je to njihovog shvaćanja glazbe kao kombinacije popa s dubokom house estetikom. “Naši omiljeni bendovi oduvijek su išli takvim smjerom pa i mi volimo slobodu stvaranja dobro povezanih različitih zvukova”, objašnjavaju Bob Moses.

Uza sve to, vjeruju u glazbu s dobrim tekstom. “Obožavamo plesnu glazbu, ali i umjetnost pisanja stihova. Kroz riječi možeš progovoriti i dotaknuti nekoga na način kakav ne možeš samo zvukom. Stihovi čine priču koja s dobrom melodijom tvori sjajnu pjesmu”, otkriva ovaj duo. Upravo stoga pisanje teksta smatraju zahtjevnijim poslom na koji troše više vremena od skladanja glazbe.

No, trud se ispatio, jer je uz dobro raširenu popularnost stigla i nominacija za Grammy, a mnogo poznatih producenata elektroničke glazbe rado poseže za njihovim pjesmama u svojim remixevima, pa je tako RAC osvojio Grammyja za remix stvari Tearing Me Up. Želja ovog dvojca da rade glazbu za film još nije ispunjena, no njihova je pjesma uvrštena na soundtrack video igrice FIFA 19.

Svu raznolikost njihove kombinacije organske i elektroničke muzike moći će čuti i zagrebačka publika 13. lipnja u klubu Opera. U sklopu svjetske turneje Bob Moses odsvirat će svoj club set prilagođen klupskim prostorima uz vrhunsko ozvučenje, posebnu pozornicu te podršku Nika Orosija i Ilije Rudmana.

