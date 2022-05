U subotu, 7. svibnja nastupit će u novom klubu Peti Kupe.

„Većinu vremena razmišljam umjetnički u svakom smislu. Što ću jesti ili odjenuti, kako ću komunicirati, koji auto ću voziti?“ Ovako odgovara DJ Hell na pitanje kako je biti umjetnik. Ovaj 60-godišnjak pravim imenom Helmut Josef Geier cijelog života je mnoge umjetnosti povezivao s glazbom, svojom osnovnom djelatnošću.



Njome se počeo baviti kao 16-godišnjak još 1978. godine, nadahnut njemačkom elektroničkom glazbom iz 60-ih i 70-ih. I tako je počela povijest. Sve do danas Hell je ostao jedan od najupečatljivijih DJ-a na svjetskoj sceni, kombinirajući svojim stilom new wave, EBM, electro, hip hop, house i, naravno, techno. S takvom reputacijom dolazi 7. svibnja u novootvoreni klub Peti Kupe u Zagrebu. Mnogi se još sjećaju njegovog beskompromisnog nastupa prije četiri godine u Šibeniku gdje je, također u organizaciji Collage Events, pratio svoje prijatelje Krudera i Dorfmeistera.



Pri stvaranju glazbe važno mu je izraziti samog sebe. Ističe kako uvijek kaže što misli za razliku od mnogih koji se danas to ustručavaju, pa čak i u glazbi. Ne libi se pritom priznati kako zna i kopirati dobru ideju. „David Bowie je izjavio kako nikad nije prvi pokretao nove koncepte. I doista, on je bio taj koji ih je činio uspješnima. Zato kopiranje može biti inovativno u stvaranju glazbe i umjetnosti. Uvijek sam nastojao zakoračiti u novo polje bez praćenja formula, ali istodobno mi je glazba nerijetko zvučala poput radova meni dragih producenata“, rekao je DJ Hell.

PR Foto: PR



Inspiracija mu, otkriva, može biti svakodnevni život, susreti s ljudima, putovanja, svirke po klubovima i festivalima, slušanje nove glazbe ili, pak, utjecaji drugih glazbenika. „Važno je biti gladan za novom muzikom, no ne ponavljati se. Volim improvizirati i eksperimentirati, a nove ideje mogu nastati i za vrijeme svirki svakog vikenda te analizirajući zvuk drugih DJ-a“, ističe ovaj njemački umjetnik.



U njegovu životu veliku ulogu ima i moda koja je često bila povod Hellova stvaranja ili nastupa. Modu, veli, ne može odvojiti od umjetnosti već ih nastoji povezati u realizaciji novih ideja. Njegovo se ime ili dizajn nalaze na mnogim modnim proizvodima uz nebrojene suradnje s modnim dizajnerima, baš kao što je podugačak i popis kolaboracija s poznatim glazbenicima.



No nije svaki celebrity bio blagonaklon prema njemu. Arnold Schwarzenegger tužio je Hellovu diskografsku kuću International Deejay Gigolo zbog korištenja njegovog lika. U to vrijeme etiketa je još bila mala pa je ostalo nejasno kako je slavni bodybuilder, glumac i političar uopće doznao da je korištena njegova slika. Odvjetnici su i nakon isprike ostali neumoljivi, tražeći čak 200.000 eura odštete, kako je otkrio sam DJ Hell. Iznos odštete je uspio smanjiti, no i dalje je bio prevelik za daljnje funkcioniranje diskografske kuće koja se od te kazne oporavila tek za šest godina.



Etiketa je srećom opstala te glazbenom svijetu podarila brojna izdanja poznatih glazbenika, a DJ Hell je ostao aktivan sve do danas ne samo u nastupima već u stalnom eksperimentiranju s glazbom. Možda ga budemo još dugo gledali u obliku avatara koji bi ga, po Hellovoj zamisli, zamjenjivao na nastupima te ga tako poštedio brojnih putovanja.