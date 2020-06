Bernarda Brunović domaćoj publici predstavlja svoju novu pjesmu "Nebo".

Bernarda Brunović snimila je ovih dana spot za svoju novu pjesmu "Nebo“ koju potpisuju eminentni hrvatski autori Kristijan Rahimovski (glazba i tekst), Igor Ivanović i Marko Vojvodić (aranžman).

Spot je snimljen u Crikvenici na nekoliko atraktivnih lokacija, a upravo za ovu pjesmu čekao se ovaj trenutak da ugleda svjetlo dana jer je ritam pogodan upravo ljetnom vremenu, dok tekst pjesme ima poruku ljubavi, sreće, upornosti ali i životnu priču mlade pjevačice.

Upravo su ljubav, sreća i upornost ono što daju snagu Bernardi koja je rođena slabovidna. No, to je nije sprječavalo u isticanju svojih talenata, a pjevanje je ono što je dodatno osnažuje. Otkada se pojavila u njemačkoj verziji showa The Voice mnogi su primijetili njezin neosporan talent koji je vidljiv i u pjesmi "Nebo“.

Sjajna varaždinska ekipa Marlon foto i video studija, koju predvodi redatelj i montažer, te radijski voditelj Marlon Janiček, izvrsno je uklopila jednostavnost, more i kopno s Bernardinom osobnošću.

Iako vuče samoborske i varaždinske korijene, Bernarda živi u Zürichu, ali čest je gost na našoj obali, a prije nekoliko dana nastupila je u Rijeci na manifestaciji Hod za život te je nedavno bila i posebna gošća Tonyju Cetinskom u Opatiji, u glazbenoj školi koju je pjevač pokrenuo. Uskoro je možemo ponovno očekivati u Lijepoj našoj sa svojim nastupima.