Uzbudljivu glazbenu večer upotpunit će mladi pulski producent Time To Sleep i domaćin Felver.

„Ono što volim u Hrvatskoj je uvijek prijateljska atmosfera, osjećam se dobrodošlo kao stari prijatelj koji se vratio u grad.“ Tako govori Mathias Schober, berlinski DJ i producent koji se nakon dvije godine vraća u klub Masters ove subote, 30. listopada. „Svoj prvi nastup u Mastersu pamtim kao lijepu noć s bliskom povezanošću sa svim ljudima na partiju“, kaže Mathias o večeri u kojoj je oduševio svojom nepretencioznošću, ali i izvrsnom preciznošću svojih mikseva, kombinirajući loopove zanimljivom tehnikom na više plejera.



Nije ni čudo jer ovaj glazbeni znalac surađuje s najvećim imenima poput Dixona, Stevea Buga, Iana Pooleya i Roberta Owensa, a vlasnik je i cijenjenih etiketa Lossless i ARCH. Glazbu koju stvara i promovira sam definira riječima: organski, duboko, putujuće, nepretenciozno, raznoliko, dobro producirano, uz futuristički dodir ne zaboravljajući pritom korijene.

PR Foto: PR

Odlična podrška bit će mu Time To Sleep, mladi pulski umjetnik koji uspješno utire put prema inozemnom uspjehu. Sve je više njegovih izdanja na prestižnim etiketama poput Permanent Vacation, Get Physical i Pay Pal Music, a mogu se u posljednje vrijeme čuti i na repertoaru velikih imena kao što su Âme. „U posljednje vrijeme ušao sam dublje u produkciju šarenog svijeta elektroničke glazbe te tako oformio jedan širi spektar zvukova. Mislim da će se ovaj nastup razlikovati od prošlogogodišnjeg jer se ne volim puno ponavljati“, ističe Time To Sleep.Zanimljive goste i ovog puta dovodi Felver koji će i svojim nastupom doprinijeti sjajnoj atmosferi u Mastersu. „Idealno je kad se osjećaš kao da partijaš s publikom, a ne samo puštaš glazbu. U Mastersu je baš tako“, kaže Mathias Schober. Na vidiku je tako još jedan odličan parti koji počinje već u 18 sati i završava u ponoć.