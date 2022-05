Bend Ljubavnici predstavljaju svoj novi singl "Zauvijek ljubavnik".

U moru jednoličnih spotova – evo jedan mafijaški! Dečki iz benda Ljubavnici ovaj su se puta odlučili za malo opasniji video spot, a prema prvim reakcijama čini se da su pogodili u sridu.

Ljubavnici su s novom pjesmom "Zauvijek ljubavnik“ opet u trendingu na YouTubeu, a riječ je o pjesmi s kojom će se predstaviti na ovogodišnjem CMC festivalu.

Kako bi pjesma bila začinjena dečki su odlučili složiti video priču kojom su ekranizirali tipični mafijaški obračun, a u tome im je pomogao Stjepan Ursa, sportaš koji je osvojio brojne titule u bodybuildingu. Pištolji i gomila eura – odmah su zapeli za oko brojnim gledateljima, no ako ste se pitali kakav je osjećaj naći se pored toliko novca, evo i odgovora.

"Nikakav, hahaha! To je filmski novac koji smo koristili za potrebe snimanja. Nažalost nismo osjetili ono što bi mnogi željeli, no redatelj Matija Škalić je to tako dobro snimio da sve izgleda jako uvjerljivo“, kazao je Mario Regelja.

"Zauvijek ljubavnik“, pjesma je koja je izašla iz pera samog Marija, ali i njegove odabranice Antonije Šole koja je pravi maher kada su u pitanju hitovi. Aranžman i produkciju odradio je genijalni Borna Biondić pa stoga nema sumnje da će ovo biti još jedan hit Ljubavnika.

Osim što pjesma bilježi odlične rezultate na internetu, dečki su sretni jer je dobro prihvaćena i od strane glazbenih urednika koji su je već uvrstili u svoj radijski eter.

Do CMC festivala, kada će dečki dati sve od sebe, uživajte u spotu koji je odrađen zaista fantastično.