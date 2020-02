Pjesma "Oprostit ću sve" nastala je u kreativnoj radionici Ante Pecotića i Bojana Šalamona-Shalle.

Antonia Dora Pleško, mlada splitska pjevačica čije glazbeno sazrijevanje publika vjerno prati već godinama, na najbolji je mogući način proslavila potpisivanje ekskluzivnog ugovora s poznatom izdavačkom kućom Rubikon Sound Factory.

Pjesmu „Oprostit ću sve“, nastalu u kreativnoj radionici Ante Pecotića i Bojana Šalamona-Shalle, prati jednako zanimljiv i intrigantan spot u režiji Denisa Miloša i Josipa Šomođija, sniman na prekrasnim lokacijama izvora rijeke Rude i konjičkog kluba „Sveti Mihovil“.

„Izuzetna nam je čast što smo kao autorsko kreativni tim Rubikon Sound Factory-a privilegirani surađivati s ovako talentiranom pjevačicom kao što je Antonia Dora.

Antonia, kao samosvjesna mlada žena, na izuzetno suveren način interpretira stihove, što i je njezina kvaliteta koju je u više navrata pokazala i dokazala.“

„Sama pjesma prenosi jednu vrlo jasno životnu poruku o tome kako smo, kada je riječ o ljubavi, uvijek spremni prihvatiti slabost pa i pogrešku osobe koju volimo, ali nikako laž!

Vjerujemo kako će pjesma, uz Antonijin moćan glas i snažnu produkciju, koja vjerno dočarava emociju pjesme, naći put do srca svih ljudi.“

Nakon prošlogodišnje hit pjesme „Voli me kakvu me znaš“, s kojom je osvojila nagradu za najbolju interpretaciju na 59. Splitskom festivalu te nastupa s pjesmom Nine Badrić „Rekao si“ na ovogodišnjoj Cesarici, Antonia Dora dokazuje da joj je samo nebo granica.

„Postoji li ljepši način za započeti ovu godinu prepunu iznenađenja nego s novom pjesmom? Nadam se da ćete je voljeti kao i 'Voli me kakvu me znaš'.

Spot smo snimali na prekrasnim lokacijama i vjerujem da će vam slikom prenijeti emociju koju sa sobom nosi ova pjesma.“, poručuje Antonia Dora te najavljuje puno sjajnih singlova koje možemo očekivati od nje u ovoj godini.