Najpoznatiji tenor Andrea Bocelli još je jednom nagrađen za svoje vokalne sposobnosti

Samo osam dana uoči velikog zagrebačkog koncerta Andrea Bocelli je u Londonu na gala dodjeli dobio Global Award 2018., nagradu koja se dodjeljuje najboljim glazbenicima klasične glazbe. Gala dodjela okupila je sve glavne radiopostaje diljem svijeta poput Capital, Capital XTRA, Heart, Classic FM, Smooth, Radio X, Gold I LBC – te na taj način slavila najdraže glazbene umjetnike.

Nagrada ima još veći značaj uzmemo li u obzir da je uz stručni žiri glasala i javnost. Sama ceremonija održana je u povijesnom londonskom kazalištu Apollo. Najpoznatiji tenor je pored nagrade dobio i najveće stajaće ovacije u dvorani – 4000 ljudi u dvorani je gromoglasnim pljeskom pratilo njegove hitove Nessun Dorma i Time to say goodbye.

Pored Bocellia, koji je prodao 90 milijuna albuma, spektakularnoj dodjeli nazočili su Sam Smith, Rita Ora, Martin Garrix i brojni drugi glazbenici današnjice.

Kako je do zagrebačkog koncerta u Areni ostalo samo 8 dana, organizator koncerta Alen Ključe ispred Star Produkcije se iskreno razveselio. ‘’Jako me razveselila vijest kad sam čuo. Kako je svega nekoliko dana do velikog zagrebačkog koncerta iznimno mi je drago da je dobio tu vrijedu nagradu i da će zagrebačka publika moći uživati u glasu najpoznatijeg tenora današnjice.’’