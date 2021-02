Pjesma "Pepeo" Analize umA govori o o željama za koje se nadamo da će se ostvariti tek u dalekoj budućnosti te o oslobođenju od straha od kraja našeg biološkog postojanja.

Kada govorimo o luksuzu, većina ljudi će prvo pomisliti na luksuzne jahte i skupe automobilie, no Analiza umA ne govori o toj standardnoj ideji već luksuzom smatra sasvim nešto drugo. Naime obzirom na okolnosti zadnjih mjeseci, smo svi na svojoj koži osjetili koliko nam znači sloboda kretanja i provođenje vremena s najdražim osobama. Kako nam je to sada uskraćeno, možda I po prvi put imamo mogućnost shvatiti što su prave životne vrijednosti i što je zapravo luksuz! Analiza umA je na sreću uspjela videom zabilježiti svoje posljednje zajedničko druženje dok je to još bilo dozvoljeno te od toga napravila predivan videouradak koji potpisuje Anto Pavić.

Sama pjesma govori o prolaznosti života i kako isti trebamo provoditi s odabranim ljudima koji su dostojni našeg skupocjenog vremena te o nadi da to vrijeme što duže traje kako bi uživali u stvarima koje rado činimo. Pritom imajući u vidu da te stvari budu plemenite i nikome ne štete.

“Pepeo” također govori o željama za koje se nadamo da će se ostvariti tek u dalekoj budućnosti te o oslobađođenju od straha od kraja našeg biološkog postojanja. Kako i većine religija ističu: "Na zemlji smo samo u prolazu, na nebu tek počinje vječni život, sve ostalo je stvar našeg osobnog vjerovanja! Na nama je da na zemlji damo sve od sebe kako bi to nebo, taj raj i zaslužili jer kako jedan stih pjesme kaže: "Volio je ljubav, pravdu, ljude čistog srca, trudio se na vrata raja na kraju da pokuca".

Na prvo slušanje pjesma se može doimati tužnom te obuhvaća teme o kojima ljudi čak ne žele ni razmišljati, a kamoli govoriti. No ako malo dublje razmislimo, pjesma istovremeno šalje niz pozitivnih poruka i smjernica kako fizičkom odlasku s ovog svijeta ne trebamo davati prevelik značaj.

Autora glazbe i teksta je Marko Pavić. Svi stihovi su ukrašeni predivno odsviranim notama Sašinih i Ivanovih gitara, te Edisovih klavijatura, dok ih pritom Nikolina, Josipova i Alenova ritam sekcija čvrsto podupire svojim stabilnim zvukom.

Aranžmane potpisuju svi članovi Analize umA:

Marko Pavić - Vokal i Gitara, Saša Amić Slash - Vokal i Gitara, Nikola Brčić Brxon – Bubnjevi, Josip Bašić - Bas Gitara, Ivan Kajdiž Gric - Solo Gitara, Edis Jakupović – Klavijature, Alen Morić - Akustična Gitara.