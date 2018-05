Omiljeni Amel u singlu "Dobro veče, tugo" zvuči sjajno, a sve je prezentirao i odličnim spotom.

Bosanskohercegovački glazbenik i natjecatelj popularnog showa "Tvoje lice zvuči poznato", Amel Ćurić, objavio je novi singl! Omiljeni Amel u singlu "Dobro veče, tugo", zvuči sjajno, a sve je prezentirao i odličnim spotom. Ćurić priznaje da je snimanje bilo jako zahtjevno! No, nije to jedino što je zanimljivo. Naime, pjesma je autorsko djelo Dina Merlina, tekst i glazbu za pjesmu Merlin je napisao u početku svoje karijere, a sada ona postaje Amelova. To mu je, kaže, velika čast!

"Autor pjesme je Dino Merlin, a aranžman je radio Amil Lojo. Spot potpisuje Arnej Misirlić, a sniman je na više lokacija u Sarajevu. Jako zahtjevan spot za koji nam je trebalo nekoliko dana da ga snimimo. Čast mi je što Merlinova pjesma zapravo postaje moja. Inače, ovo je jedna od Dininih najstarijih autorskih pjesama, on ju je napisao u početku svoje karijere, a evo sada postaje moja i jako sam sretan zbog toga. Dino Merlin nije tražio nikakvu naknadu za ovu pjesmu", zaključuje Ćurić.