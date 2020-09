Albumom Alicia slavna pjevačica poziva svijet da joj se pridruži na duhovnom, senzualnom i introspektivnom zvučnom putovanju.

Alicia Keys, dobitnica 15 nagrada Grammy, svjetski poznata i omiljena glazbenica, objavila je svoj dugoiđščekivani, sedmi studijski album “ALICIA”. Albumom Alicia poziva svijet da joj se pridruži na duhovnom, senzualnom i introspektivnom zvučnom putovanju. Album koji pokazuje mnoga lica Alicije u trenutačnoj fazi njezina života, nudi 15 pjesama, uključujući i suradnje s poznatim glazbenicima. Na albumu su joj se pridružili i: Jill Scott, Khalid, Miguel, Snoh Aalegra, Tierra Whack, Sampha i Diamond Platinumz.

“Ovaj album ima toliko posebnu energiju! Utjelovljuje sve što volim u glazbi i umjetnosti u ovom trenutku svog života,” kaže Alicia i ističe: “Jako sam uzbuđena što ću se povezati s ljudima iz cijelog svijeta kroz ove zvukove, stihove i melodije. Album sam nazvala “ALICIA” jer sam se osjetila više nego ikada dok sam bila u studiju. Ugodno mi je sa svim mojim različitim stranama do sam ga kreirala. Nadam se da će svi koji ga slušaju moći zajedno vibrirati kao najiskrenija verzija sebe", rekla je pjevačica.

Alicia je već proslavila izlazak albuma uživo na Good Morning America. Tijekom showa izvela je aktualni singl “Love Looks Better” na koncertu iznenađenja na Brooklyn's Skyline Drive-In. Taj je događaj posvetila svima onima koji su bili heroji tijekom pandemije. Publika je bila u automobilima i na distanci. Sljedeće godine je u planu turneja ALICIA: The World Tour, originalno planirana za ovu godinu, ali odgođena zbog pandemije. Album prati i Alicijina knjiga: More Myself: A Journey, objavljena u ožujku.