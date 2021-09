Nirvana je albumom "Nevermind" 1991. godine osvojila čitav svijet, a danas je to jedan od najprodavanijih albuma svih vremena.

Drugi studijski album legendarnog benda Nirvana, "Nevermind", objavljen je 24. rujna 1991. godine, a 30 godina kasnije i dalje je jedan od najboljih albuma svih vremena ako je za vjerovati svjetskim kritičarima i uglednim časopisima.

Kurt Cobain, Dave Grohl i Krist Novoselic album su snimali u "Sound City" studiju u Kaliforniji, a radi se o pjesmama koje su za razliku od njihova prvijenca "Bleach" bile više usmjerene na širu publiku. Producent albuma bio je Butch Vig, s kojim su Dave Grohl i Krist Novoselic godinama kasnije još surađivali, a upravo on je bio i sugovornik u nekoliko dokumentarnih filmova o životu Kurta Cobaina.

Kako je sam Cobain govorio u ono vrijeme, album je sniman pod utjecajem glazbe Pixiesa, R.E.M.-a i Melvinsa, a nakon objave albuma nitko nije očekivao njegovu toliku popularnost. Već prvim taktovima pjesme "Smells Like Teen Spirit" osvojili su čitav svijet, a publika je odlično prihvatila i singlove "Come As You Are", "Lithium" te "In Bloom".

Album je dosad prodan u preko 30 milijuna primjeraka diljem svijeta, što ga je učinilo i jednim od najprodavanijih albuma svih vremena.

Na naslovnici legendarnog albuma je Spencer Elden, koji se onda pojavio kao beba, a nedavno je pokrenuo tužbu protiv bivših članova benda Nirvana zbog korištenja te fotografije.

Elden, kojemu je danas 30 godina, u tužbi navodi kako njegovi roditelji nikad nisu bendu dali dopuštenje za korištenje fotografije te da za nju nisu plaćeni i tuži ih za dječju pornografiju. Smatra i kako ga ta fotografija zauvijek povezuje sa seksualnom eksploatacijom djece u komercijalne svrhe.

Elden sada traži po 150 tisuća dolara od svakog od 17 optuženika među kojima su i Cobainovi kolege iz benda Dave Grohl i Krist Novoselich te fotograf Kirk Weddle.