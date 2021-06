Aklea Neon je na Kanarskim otocima provela nešto više od mjesec dana u umjetničkoj rezidenciji završavajući debitantski album koji izlazi na jesen.

Aklea Neon, osječka vila rime i beata, s Kanara se vratila s novim singlom "Ljudnjak" iz kojeg pršti organski bossanova zvuk i sočna ljubavna lirika. "Ljudnjak je jedini grudnjak koji još nosim", kaže Aklea, "kome nije jasno, nek pogleda naslovnicu singla ili video – slikovito je".

Ova eklektična putujuća glazbenica iza sebe ima samo pet singlova i već dvije glazbene nagrade za kantautoricu i izvođačicu 2020. godine. Na Kanarskim otocima provela je nešto više od mjesec dana u umjetničkoj rezidenciji završavajući debitantski album koji izlazi na jesen.

"Imala sam pogled na čisti ocean, vulkansku plažu i pred prozorom ćelavu palmu. U takvim prostorima čiste inspiracije lako je biti intiman sa svime što te okružuje", priznaje Aklea. To je nekako i poruka Ljudnjaka, one male stvari koje nas u ljubavi raduju, one interne šale, slatke kao med od palme po kojem su Kanari poznati.

Pjesma je nastala u suradnji s Undular production iza kojeg svojim majstorskim organskim zvukom stoji Viktor Volarić-Horvat koji je s Akleom surađivao i na njenom debitantskom singlu "Da mi je". Iako poznata po svojim videima s putovanja, novi video uradak najartističkiji je do sada, a suradnike je upoznala putem Facebook grupa za digitalne nomade i Instagrama. Art direktorica bila je Paula Kopczynski, a za snimanje je zaslužan video trojac iz Poljske na čelu s Radoslawom Furmanekom, Mateuszem Dembskim i Radoslawom Laganowskim. Singl "Ljudnjak" možete pronaći na svim streaming servisima.