Afro-Cuban All Stars stižu u zagrebačku Tvornicu kulture 8. ožujka 2019. godine u organizaciji INmusic festivala!

Grupu Afro-Cuban All Stars okupio je glazbeni redatelj Juan de Marcos González, čija je ideja bila osnovati bend za svoje heroje - pjevače "zlatnog doba" kubanske glazbe.

González je dugo sanjario o bendu koji bi povezao "stare majstore" i novu generaciju kubanskih glazbenika, a susret s Nickom Goldom iz izdavačke kuće World Circuit pokrenuo je ostvarenje tog sna. Svojim suvremenim aranžmanima pjesama i izborom glazbenika u kombinaciji s izvanrednom snagom i bogatstvom akustičnog ansambla, González je uspio u namjeri da oda počast legendarnim kubanskim glazbenicima i dokaže koliko je njihova glazba vitalna.



Bend čine četiri generacije najboljih kubanskih glazbenika. Glavni vokali ove grupe koji stižu u Zagreb su Emilio Suarez i Juan de Marcos, a prate ih najperspektivnija imena kubanske glazbe, Tany Allende, Tony Moreaux, Caleb Michel, Lazaro Numa, Haile Uriarte, Raudel Marzal, Laura Lydia Gonzalez, Oldrich Gonzalez, Gliceria Gonzalez, Alberto Pantaleon, Gliceria Abreu i Alfonso Peña.



Afro-Cuban All Stars su svojevrsna proslava raznolikosti kubanske glazbe, a njihov album A Toda Cuba le Gusta iz 1997. godine je prvi iz trilogije sjajnih albuma snimljenih u World Circuitu.



Uslijedili su Buena Vista Social Club i Introducing...Rubén González koji su snimljeni u Havani iste godine, a na njima su radili gotovo isti glazbenici pod vodstvom Juana de Marcosa Gonzáleza.



Dašak atmosfere iz Havane i njihove autentične glazbe dolazi u Zagreb i to na Dan žena u Tvornicu kulture u organizaciji INmusic festivala. Ulaznice po cijeni od 140 kn (+ troškovi transakcije) dostupne su u pretprodaji putem INmusic festival webshopa i u Dirty Old Shopu u Zagrebu po cijeni od 140 kn.