Osječka pjevačica sjajnog glasa, Adrijana Baković, predstavlja novi singl „Vrijedi za nas“ s kojim je još jedan korak bliže do svojeg debitantskog studijskog albuma. Pjesma govori o odnosu u kojem je vrijedno dati cijelog sebe za ljubav i za osobu koja čini život posebnim unatoč problemima i preprekama koje se nađu na putu.

Glazbu i tekst nove pop poslastice potpisuje Tihana Buklijaš Bakić dok iza produkcije stoji mladi dvojac Jan Erceg i Dominik Lučić (Le produkcija) koji je i do sada surađivao s Adrijanom. Odličan video spot u produkciji sve popularnijih Sestrica režirao je Luka Sepčić i još jednom na najbolji način prikazuje emocije, one pozitivne i negativne, mladog zaljubljenog para.

''Osjećaji su glavni pokretač ove pjesme. Od prvih taktova kad sam ju čula pa do danas pokreće me dobar osjećaj oko nje. Uvijek je imala ''ono nešto“. Količina emocije, jednostavnosti i snage koja progovara iz nje nikad ne ostavi ravnodušnim. Sve se oko pjesme posložilo. Imala sam sreću što sam radila s prekrasnim ljudima. Hvala Tihani Buklijaš Bakić koja ju je stvorila, toliko sam sretna što je pronašla put do mene. Hvala dvojcu iz Le produkcije, Dominiku i Janu, koji su joj dali produkcijski potpis koji sam čula od samog početka. Za vizualni identitet pjesme zaduženi su bili redatelj Luka Sepčić i producentica Ana Badurina koji su stvorili savršenu priču svjetla, plesa i dvoje prekrasnih ljudi koji utjelovljuju ljubav i njenu snagu, a to su Andrea Granić i Kristijan Nujster. Hvala dragom Les Émaux što je utkao svoj talent u moj styling i dopustio mi da zablistam u prekrasnim kreacijama. Hvala mojoj stalnoj divnoj ekipi šminke i frizure, Nina Pejnović i Matej Tonković. Svi ste vi dio jedne slagalice koja doista vrijedi.“, rekla je Adrijana Baković koja je sretna što su pjesma i spot konačno vani.

''Vrijedi za nas“ je jednostavna, a opet toliko snažna u svakoj svojoj emociji i odličnoj interpretaciji Adrijane Baković. Svaki slušatelj bi se mogao poistovjetiti s njom jer je u stihovima i svakoj noti opisan naš pogled na ljubav, pokušaj, pogreška i uspjeh u odnosu dvoje ljudi.