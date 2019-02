Vesela, zaigrana i pozitivna – sve su to epiteti kojim bismo opisali Adrijanu Baković, mladu pjevačicu iz Osijeka koja predstavlja svoj novi singl "Ljubav je moja cesta.“

Nakon što je prošle godine nastupila na CMC festivalu po prvi put sa singlom "Zaboravi“, ova iznimno talentirana i vokalno uvjerljiva glazbenica nastavlja svoj zanimljivi put pa tako koketira s glazbenim stilovima te nam još jednom fantastičnom pjesmom i posebnom interpretacijom donosi singl "Ljubav je moja cesta“ koji ćete ubrzo početi pjevušiti i neće vam izlaziti iz glave danima.



Ova svestrana Osječanka je magistra biologije, nastavnik klavira i autor pjesama te iza sebe ima zavidan broj nastupa - od gostovanja u rubrici emisije “Dobro jutro, Hrvatska”, “Zdravko Šljivac predstavlja” preko VIP- ovog božićnog koncerta u HNK-u Zagreb zajedno sa zborom Izvor i orkestrom pod ravnanjem Alana Bjelinskog do nastupa na gala koncertu “Božić u Ciboni” uz pratnju orkestra HRT-a pod ravnanjem maestra Zdravka Šljivca.Osim što izvodi komercijalnu glazbu, također sklada, piše i izvodi duhovne pjesme. Debitantskim singlom "Ne mogu preboljeti" započinje svoj put glazbenom scenom i plasirala se kao jedna od najperspektivnijih pjevačica u Hrvatskoj, a svakim sljedećim singlom potvrđuje svoj status.Autor glazbe Adrijaninog posljednjeg singla “Ljubav je moja cesta” je, tekst je pisaodok je za aranžman zaslužan“Ovo je pjesma koja unosi živost u ove tmurne, zimske dane i baš zato mislim da je sad pravo vrijeme za ovakvu stvar. Njezina vedrina govori o ljubavi koja "fura" kroz život i čini svijet ljepšim. Čak i kad krene po zlu, treba vjerovati da je ljubav svega vrijedna”, zadovoljno je komentirala Adrijana.Za video produkciju je zaslužanMarko Zeljković, a za šarene kadrove u spotu su se pobrinuli stilistica Barbara Repe, vizažistica Nina Pejnović te frizer Matej Tonković.“Uz pjesmu se veže jednako tako veseli, šareni spot koji je bio gušt snimati s obzirom na to da sam imala super ekipu koja me je pomakla iz moje comfort zone. Glume je bilo na veliko jer sam kroz četiri različita stylinga utjelovila četiri različite osobnosti od kojih svaka ima određeni stav kroz život”, zaključila je Adrijana.“Ljubav je moja cesta” je savršena glazbena podloga za ove hladne zimske dane.