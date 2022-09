2Cellos održali su koncert u Areni Zagreb u sklopu svoje oproštajne turneje nakon 10 zajedničkih godina.

Nakon provedenih 10 godina kao 2Cellos, izdanih 6 studijskih albuma, nastupa na kultnim svjetskim mjestima, poznati violončelistički dvojac Stjepan Hauser i Luka Šulić kreću svatko svojim putem.

U sklopu svjetske oproštajne turneje, u ponedjeljak su održali koncert u prepunoj Areni Zagreb.

Došla ih je gledati i vjerna obožavateljica Anne iz Engleske koja se isticala u publici jer je nosila majicu s Hauserovom slikom, a pohvalila se i zajedničkim fotografijama s glazbenim dvojcem.

Luka i Stjepan ranije su za In Magazin najavili spektakl u zagrebačkoj Areni, a obećanje su u ispunili.

"Naš prvi koncert, solo koncert 2cellos u Areni je bio u Zagrebu, tako da je to jedna lijepa i zaokružena priča. I sad smo zapravo u top formi, ovo je vrhunac 2cellos što se tiče i forme i showa. Produkcija i set lista nam je ultimativna. I lijepo je to pokazati doma", veselio se Stjepan uoči koncerta.

Tada su pojasnili i razloge njihova razilaženja te su otkrili i svoje planove za dalje.

"U međuvremenu se mnogo toga izdešavalo, on ima troje djece, ženu, psa, mačku. Ja nemam ni psa, ni mačku i afiniteti su drugačiji. Ja ću se solo baviti nekim stvarima koje mi nismo pokrili. Na primjer, ja sam više taj neki romantičan lik, latino, u tom nekom smjeru senzualnom, a Luka će ići više u nekom drugom smjeru. Antisenzualnom", našalio se Stjepan.

"Kao 2Cellos nikad nismo imali prilike komponirati svoju glazbu, tako da ću ja krenuti s time i vidjeti gdje će me taj put odvesti", najavio je Luka.

A iako savršeno glazbeno usklađeni, istaknuli su i da su karakterno polarne suprotnosti.

"Ja sam uvijek bio nabrijan, pun drivea, ambicije, htio da idemo dalje, da idemo na veće stadione. A on je ipak obiteljski čovjek, normalniji. To je isto jedan od razloga zbog čega je došlo do ovog, ali mi sada razumijemo jedan drugoga i prihvatili smo prirodu jedno drugog i uopće nemamo problem", zaključio je Stjepan.

"Zapravo nikad se nismo bolje slagali, tek sad smo prijatelji na kraju", dodao je tada Luka.

Fotografije s njihova oproštajnog koncerta u Zagrebu pogledajte u galeriji.

