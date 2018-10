Luka Šulić i Stjepan Hauser nakon uspješnog albuma „Score“, i dalje istražuju glazbu, daju joj svoj prepoznatljivi sviralački pečat te ruše granice u glazbi i među žanrovima.

2CELLOS, najdinamičniji instrumentalni duo, objavio je novi album „Let There Be Cello“ te spot za glazbu iz filma „Pirates of the Caribbean“ (Pirati s Kariba).

„Spot je sniman u Dubrovniku, ustaljena ekipa Kristijan Burlović i MedVid produkcija. Bilo nam je zabavno ufurat se u film gusara, mogli smo skroz izbacit svo divljaštvo iz nas bez suzprezanja! Fanovi nas već godinama nagovaraju da obradimo tu temu i evo napokon je dosla na red, jako smo ponosni na aranžman i nadamo se da ćemo zadovoljiti očekivanja fanova!“

Ugodno iznenađenje na ovom albumu su i njihove dvije autorske pjesme „Concept2“ i „Cadenza“ koje do sada nismo imali priliku čuti.

Produkciju albuma uz 2CELLOS potpisuje Filip Vidović, a album uključuje 14 pjesama.

Na albumu su izvedbe nekih od najvećih hitova, primjerice: "Perfect", Eda Sheerana, "Despacito", Luisa Fonsija (na youTubeu ima više od 33 milijuna pregleda), "Imagine", Johna Lennona, "Hallelujah", Leonarda Cohena. Tu je i "Eye of the Tiger" - obrada kultne teme iz filma "Rocky III"! Pjesmu u originalu izvodi Survivor, a Luka Šulić i Stjepan Hauser su se pobrinuli da obrada na violončelima zvuči moćno, uvjerljivo i energično!

"Seven Nation Army", The White Stripesa, također je zaživjela u novom ruhu. Tu su pjesmu imali čast odsvirati na otvorenju finala UEFA Lige prvaka u Ukrajini baš kao i „Champions Anthem“, odnosno himnu Lige prvaka. Himnom ujedno i zatvaraju ovaj album.