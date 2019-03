Seasplash festival će ovo ljeto, od 18. do 21. srpnja, na posve novoj festivalskoj lokaciji - plaži Martinska kod Šibenika, ugostiti vrh svjetske bass scene, a uz već najavljeno sveto trojstvo još uvijek aktivnih legendi duba i reggaea; Lee Scratch Perryja, Scientista i Mad Professora, na festivalski popis stiže još 17 međunarodnih i domaćih imena.

Drugi val izvođača 17. Seasplash festivala predvode Dub Pistols, peteročlani bend iz Engleske, koji s osam studijskih albuma iza sebe i 23 godine karijere, i dalje svojim zaraznim live nastupima pokreću publiku širom svijeta. Čini se da nijedan glazbeni festival nije potpun bez njihovog suludog spoja ska, dub, hip-hop, electro, breakbeat, punk i drum & bass glazbe, a na Seasplashu prvi put nastupaju u punom bendovskom sastavu.

Vibronics, bend koji je iste 1996. godine kao i Dub Pistols krenuo širiti bas vibracije danas se smatraju predvodnicima britanske roots i dub eksplozije. Nakon što ih je otkrio Neil Perch iz Zion Traina ubrzo su krenuli nastupati diljem Europe, a do sada imaju preko 60 izdanja vlastitom legendarnom Scooops labelu, kao i suradnje s brojnim dub i reggae velikanima kao što su Michael Prophet, Iration Steppas, Macka B, Aba Shanti, Brain Damage... Seasplash će s veseljem ponovno ugostiti Edu Maajku, najglasnijeg ambasadora hip hopa u regiji, kojeg će na pozornici ovaj put podržati Frenkie i DJ Soul. Od njegovog prvijenca Slušaj Mater iz 2002. godine, do aktualnog albuma Put u plus koji je od strane kritike često proglašen za najbolji domaći uradak 2018., Edo je utjecao na mnoge tijekom svoje bogate muzičke karijere. Njegove pjesme koje govore o socijalnoj nepravdi, ljubavi, mržnji, ratu, nacionalizmu, ljudima, hip hopu, grafitima i njegovim glazbenim utjecajima sigurno će užariti festivalsku atmosferu na Martinskoj.

Poziv na ples koji će biti nemoguće odbiti sigurno će nam uručiti londonski drum & bass dvojac Cause4Concern. Optiv i CZA su od početka osnivanja svog kolektiva 1999. bili institucija u drum & bassu, a iz svoje londonske baze postavili su i osvojili mnogo različitih stilova te storili jaku izdavačku kuću C4C Recordings. Majstor miješanja stilova, koji prvi put gostuje na Seasplash festivalu je producent iz San Francisca Janaka Selekta poznat po svojoj jedinstvenoj plesnoj kombinaciji snažnih bass beatova i tradicionalne indijske glazbe.

Kao čisti roots reggae junglist, na Seasplash stiže Krak in Dub koji je dogurao daleko od svojih ranih dana kao jedan od izvornih pionira jungle pokreta u Francuskoj. Sada surađuje s jamajkanskim legendama kao što su Capleton i Demolition Man, i isporučuje divlje bass linije. Jah Free uvijek rado viđen gost Seasplash festivala, veteran britanske dub scene, pjevač,Ponovno se na festival vraća i najpoznatiji sound system u regiji i prvi sound system u Hrvatskoj koji su prošle godine proslavili deset godina upravo na Seasplashu - Digitron Sound System, a tu je ponovno i talijanski Warrior Charge. Autentični reggae zvuk nastao u Austriji, s jakim dub zvukovima i tekstovima koji će vas natjerati na razmišljanje, te neizostavnom veselom vibracijom jamajkanske glazbe predstavit će Moby Stick. Haris Pilton & Chakka Svraka, koji tvore Kali Fat Dub, pustolovi su tekstopisci, dvorske lude ili verbalni slikari začarani post apokaliptičnom vizijom današnjice.

Još jedan domaći duo, kojeg čine Luka Barbić iz TBF-a i Ivan Jurić - Yuri iz St!llnessa, u svom projektu Banana zvuk šire ljubav prema reggae glazbi, a nedavno su objavili album prvijenac Split Banana na kojem gostuju velika svjetska reggae imena. Od ostalih domaćih imena koji jašu na ovom drugom valu Seasplash izvođača tu su: Boca Sound System, Sapleo, Inka, Pluvio i Fullstep Phil. glazbenik i DJ i dub aktivist koji preko tri desetljeća donosi glazbu punu masnih basseva, uzbudljivu i neuhvatljivu.

