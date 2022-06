I ove godine u sklopu 16. Festivala tolerancije na bundeku vas očekuje vrlo kvalitetan i raznovrstan glazbeni program uz besplatan ulaz.

Festival tolerancije održava tradiciju spajanja ljudi filmovima, predavanjima, izložbama, kao i dobrom glazbom. Svako izdanje Festivala donese nešto novo, pa vas tako ove godine bogat glazbeni program prvi put očekuje na zasebnoj poziciji.

Na ljetnoj pozornici u hladovini parka Bundek pripremljen je vrlo privlačan i besplatan glazbeni program u kojem će nastupiti popularni bendovi i DJ-evi. Sve su to, osim izvrsnih glazbenika, ljudi koji svojim stavovima i istupima u javnosti promiču toleranciju kao imperativ modernog društva.

Prvu festivalsku večer, u četvrtak 30. lipnja, nastupa bend čije je britke tekstove i zanimljive instrumentalne podloge prepoznala publika u cijeloj regiji. U autentičnom zvuku Elementala i njihovom iskrenom i nepatvorenom stavu možete uživati na posebnom koncertnom spektaklu koji pripremaju za Festival tolerancije, na kojem će nastupiti prvi put.

Istu večer rasplesat će vas Mile Popović – M.I.L.E., jedan od najzanimljivijih DJ-a na domaćoj sceni. M.I.L.E je starosjedilac mnogih glazbenih događanja i apsolutni guru svjetske muzike. Slovi kao DJ koji je u stanju umiksati apsolutno sve što vam padne na pamet, a njegovi su setovi često multimedijalni jer osim što DJ-a, svira bubnjeve, pjeva i izvodi glazbena čuda.

Čast otvaranja festivala na ovogodišnjoj filmskoj pozornici, amfiteatru na jezeru Bundek, pripala je Zagreb klezmer triju. Riječ je o etabliranim glazbenicima – klarinetistu Brunu Philippu, gitaristu Mariju Igrecu i kontrabasistu Dinku Stipaničevu – koji sviraju klezmer, glazbeni žanr prepoznatljiv po izražajnim melodijama nalik na ljudski glas, a koji spada u tradicionalnu židovsku glazbu na koju su velik utjecaj imali rumunjska i bugarska tradicionalna glazba te jazz.

U petak će vas na nezaboravno putovanje kroz oazu istinskih glazbenih vrijednosti, u kojoj možete osjetiti velik utjecaj southern rocka s daškom bluesa i countryja, odvesti deveteročlana zagrebačka skupina Bosak & The Second Hand Band. BSHB više od dvadeset godina živi i svira rock'n'roll ravno iz duše samo s jednim ciljem – da dođe do srca publike vrhunskim autorskim pjesmama i coverima hitova iz bogate američke i britanske rock'n'roll riznice, odsviranima u specifičnom vlastitom aranžmanu razrađenom do najsitnijih detalja i s live performansom na svjetskoj razini.

Glazbeni program u petak zatvorit će omiljeno lice velikih glazbenih festivala i zagrebačke klupske scene Stanko Bondža, pripadnik Ex Yu MTV generacije, koji je svoj zanat isklesao kao radijski glazbeni urednik i voditelj. Kombinirajući zvukove popa, rocka, disca, housea, classic R'n'B-ja, hip-hopa, funka i soula, Novosađanin sa zagrebačkom adresom, kako za sebe voli reći, sigurno će prirediti večer za pamćenje i zadovoljiti različite glazbene ukuse.

Glazbeni vikend na Bundeku započinjemo s bendom koji se svojim imenom nevjerojatno dobro uklapa u open air izdanje Festivala tolerancije, a glase za jedne od ponajboljih zabavljača kada je u pitanju domaća rock glazba u malo drugačijem ruhu. Grupa Ljetno kino sa zarazno dobrom kombinacijom ukulelea, klarineta, bubnjeva i troglasnog pjevanja pozvat će sve okupljene na otkačen ples uz obrade najvećih hitova Filma, Azre, Vještica, Šo!Mazgoona i drugih u kojima je svirao frontmen benda Max Juričić. Standardnoj postavi, koju uz Maxa čine Vlade Matulić (klarinet) i Filip Petković (bubanj), kao specijalni gosti pridružit će se Rok Jurčić (vokal) i Luka Abrus (piano i udaraljke).

Nakon Ljetnog kina slijedi nam po mnogim glazbenim kritičarima najatraktivniji i najperspektivniji mladi band, Porto Morto u posebnom DJ set izdanju u kojem će na drugačiji način prezentirati pjesme sa svoja tri studijska albuma, koje su ih lansirale u smijeru novih zvijezda hrvatske ali i regionalne glazbene scene. Svoj status potvrdili su nedavno rasprodanim koncertom u Tvornici kulture te osvojenim Porinom za najbolji alternativni album 2021. godine, a na Festival tolerancije dolaze po drugi put što dovoljno govori o uzajamnoj simpatiji Festivala tolerancije i ovih sjajnih nadarenih momaka.

Zadnju večer festivala, u nedjelju 03.07. očekuje vas Balkan Zoo, sastav basista i skladatelja Maria Rašića (Goran Bare i Majke, Edo Maajka) koji već 10 godina promovira glazbu balkanskih elemenata u novim, modernim aranžmanima. Na novom albumu "Recycle", sastavljenom od popularnih romskih pjesmama obojanih jazzom, hip-hopom i electronic flamencom, pridružuje im se i flamenko pjevačica Nina Ćorić. Svojim sjajnim novim projektom, s kojim su krajem svibnja zasjeli na vrh top liste najprodavanijih albuma u zemlji, umjetnici žele ukazati na predrasude, ali i bogatstvo kulturološkog nasljeđa Roma, te kroz glazbu doprinijeti pozitivnim promjenama u društvu. Kroz svoju interpretaciju romske glazbe, cilj im je izgraditi neke nove mostove razumijevanja, prijateljstva i suživota.

Glazbeni program 16. Festivala tolerancije zatvara Marina Orsag koju godinama poznajemo kao odličnu stand-up komičarku koja je stvorila hrvatsku stand-up comedy scenu. Nedavno smo imali priliku uvjeriti se u njenu svestranost kroz vokalne nastupe u kojima je pokazala zavidne sposobnosti. Na samom zatvaranju Festivala tolerancije Marina će nas sigurno ugodno iznenaditi u svojoj novoj ulozi, ulozi DJ-ice sa setom koji će nas vratiti u 80-te i 90-e uz popularne Ex Yu hitove.

