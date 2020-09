S grupom Queen, Freddie Mercury je rušio rekorde tijekom cijele svoje karijere, a nikad prežaljeni pjevač svojim je glasom osvojio cijelu planetu. Objavili su stotine pjesama, a ovo je 15 najpopularnijih.

Legendarni Freddie Mercury danas bi proslavio 74. rođendan, a vijest o njegovoj tragičnoj smrti obišla je svijet 24. studenog 1991. godine.

S grupom Queen rušio je rekorde tijekom cijele svoje karijere, a nikad prežaljeni pjevač svojim je glasom osvojio cijelu planetu. Objavili su stotine pjesama, a ovo je 15 najpopularnijih.

"Bohemian Rhapsody"

"We Will Rock You"

"I Want To Break Free"

"Don't Stop Me Now"

"Love of my Life"

"Another One Bites The Dust"

"We Are the Champions"

"Under Pressure"

"Somebody To Love"

"Radio Ga Ga"

"The Show Must Go On"

"Killer Queen"

"Crazy Little Thing Called Love"

"Hammer To Fall"

"Who Wants To Live Forever"