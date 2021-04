Blondie, Nirvana, The Beatles, Eric Clapton i TLC samo su neki od glazbenika koji su tijekom karijere napisali neke od najtragičnijih pjesama, a koje naizgled zvuče upravo suprotno.

Brojne popularne pjesme naizgled govore o sreći te ih publika sluša kako bi si pogidli raspoloženje, no pozadina tih pjesama nerijetko je upravo suprotna. Tisuće pjesama govori o prekidima, kriminalu, predoziranju i strašnim događajima, a odabrali smo 10 pjesama za koje ne biste pogodili što ih je točno inspiriralo.

“One Way Or Another” – Blondie

Pjesma “One Way Or Another” jedan je od najvećih hitova grupe Blondie, a još danas se smatra i jednom od najpozitivnijih pjesama. Iako se čini kao priča o odlučnosti pjevačice da postigne svoj cilj, zapravo se radi o njezinu neugodnom iskustvu s bivšim dečkom. Naime, Debbie Harry ispričala je jednom prilikom kako ju je bivši uhodio, a o svemu je odlučila napisati pjesmu. Pratio ju je u stopu te je istraživao svaki njezin korak.

"Polly" - Nirvana

Nirvanin hit "Polly" inspiriran je stvarnim događajem iz 1987. godine. Radi se o strašnom incidentu u Tacomi kada je 14-godišnju djevojku oteo muškarac dok se vraćala kući s koncerta. Odveo ju je u svoju kamp-prikolicu te ju je danima maltretirao. Srećom, uspjela mu je pobjeći, a njega su uhitili i strpali u zatvor. Nije se zvala Polly, a bend je promijenio njezino ime kako bi joj zaštitili identitet.

"Waterfalls" - TLC

Hit-pjesma grupe TLC koju mnogi još danas pjevuše i koja zvuči kao bezbrižan ljetni hit zapravo je priča o brojnim događajima, od kojih niti jedan nije pozitivan. Djevojke iz grupe pjesmu su napisale kao odgovor na događanja koja su u to vrijeme mučila društvo, od epidemije side to povećanja kriminala u urbanim područjima. Pjesmom su pokušale mlade upozoriti da budu pažljivi u životu i izbjegavaju potencijalne opasnosti.

"Hey Jude" - The Beatles

Obožavatelji su posljednjih desetljeća secirali do detalja svaku pjesmu legendarne britanske četvorke, a jedna od njih posebno im je zapela za uho. Radi se o hitu Beatlesa "Hey Jude", koji se trebao zvati "Hey Jules", a posvećen je Julianu Lennonu. John Lennon je pjesmu posvetio svom sinu kako bi mu dao do znanja da mu je stalo do njega. Inspiraciju je dobio tijekom duge vožnje automobilom, a u to vrijeme su svjetski mediji pisali kako ga je zanemario nakon što se zaljubio u Yoko Ono. Pjesma je njegov odgovor na cijelu situaciju.

“American Pie” – Don Mclean

Pjesma koja je doživjela nekoliko uspješnih obrada je svakako "American Pie" Dona Mcleana, a prepjevala ju je i legendarna Madonna. Autor se u pjesmi osvrnuo na strašnu tragediju iz 1959. godine. Stih "dan kada je glazba umrla" referira se na avionsku nesreću u kojoj su poginuli glazbenici Buddy Holly, Ritchie Valens i J.P. Richardson. Osim te tragedije, pjesma se osvrnula i na period u SAD-u i njihovu društvu nakon II. svjetskog rata.

“Love Will Tear Us Apart” – Joy Division

Brojne balade govore o nesretnim ljubavima, a jedna od takvih je i legendarna pjesma "“Love Will Tear Us Apart” benda Joy Division. Danas slovi kao jedna od najtužnijih pjesama ikada, a singl zapravo govori o propadanju ljubavi između pjevača Iana Curtisa i njegove supruge Debore. Nakon pjevačeve smrti, Deborah je riječi te pjesme dala uklesati na nadgrobni spomenik svog supruga.

“Shiny Happy People” – REM

Naizgled sretnog sadržaja kakv se krije u naslovu pjesme, singl “Shiny Happy People” grupe REM zapravo je odao počast prosvjednicima koji su poginuli u Kini. Naziv pjesme preuzet je s propagandnog postera kineskih vlasti na kojem piše "Sjajni sretni ljudi drže se za ruke" (op.a. “Shiny happy people holding hands”). Godinu prije nego što je pjesma napisana, u Kini je oko 2600 ljudi poginulo tijekom prosvjeda protiv vladajućih.

“Tears In Heaven” – Eric Clapton

Pjesma “Tears In Heaven” Erica Claptona jedna je od najtužnijih pjesama ikada napisanih. U pozadini pjesme je priča o Claptonovu sinu Conosu koji je 1991. godine pao s prozora apartmana na 53. katu u New Yorku te je na mjestu ostao mrtav. Osim te, slavni glazbenik je još nekoliko pjesama posvetio svom preminulom sinu.

“The Needle And The Damage Done” – Neil Young

Pjesma iz 1972. godine očigledno govori o konzumaciji droga i predoziranju, no Neil Young je singl “The Needle And The Damage Done” posvetio svom prijatelju gitaristu Dannyju Whittenu, koji je bio ovisnik o drogama. Svirali su zajedno u bendu te je cijeli tim patio zbog njegovih ovisnosti, a Neil ga je u jednom trenutku izbacio iz benda. Dao mu je 50 dolara i kartu za Los Angeles, a iste večeri su ga pronašli mrtvog.

“Jeremy” – Pearl Jam

Jedan od najvećih hitova Pearl Jama je upravo "Jeremy", pjesma koja govori o dječaku koji si je oduzeo život pred svojim razredom u školi. Inspiracija za pjesmu su dvije pucnjave u SAD-u te 15-godišnji mladić Jeremy Delle koji se upucao pred svojim kolegama iz razreda 1991. godine.