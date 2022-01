David Bowie iza sebe je ostavio veliki trag u glazbenoj povijesti, a milijuni njegovih obožavatelja slažu se da je bio jedan od najvećih glazbenika svih vremena.

Legendarni David Bowie objavio je čak 27 studijskih albuma, 11 live albuma, 51 kompilaciju, osam EP-a te 128 službenih singlova. Bowie je bio jedna od najznačajnijih osoba u povijesti popularne glazbe, a svojom glazbom ostavio je neizbrisiv trag u povijesti.

Tijekom blistave karijere prodao je više od 140 milijuna primjeraka svojih albuma diljem svijeta, što mu je donijelo i titulu jednoga od najprodavanijih glazbenika u povijesti. Primljen je u Rock and Roll Hall of Fame 1996. godine, surađivao je s brojnim kolegama, a do samoga kraja stvarao je glazbu.

Ovo je njegovih 10 najpopularnijih pjesama:

"Space Oddity"

"Under Pressure"

"Heroes"

"Life on Mars?"

"Let's Dance"

"Rebel Rebel"

"Absolute Beginners"

"Ashes to Ashes"

"Modern Love"

"Changes"

