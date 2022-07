Glumac iz filma ''Goodfellas'' Paul Sorvino preminuo je uz svoju suprugu u 84. godini života, priopćio je njegov menadžer Roger Neal.

Legendarni glumac iz filma ''Goodfellas'' Paul Sorvino preminuo je u 84. godini života.

U priopćenju koje je njegov menadžer Roger Neal objavio piše da je glumac preminuo uz svoju suprugu Dee Dee Sorvino u ponedjeljak ujutro.

''Srca su nam slomljena, nikada više neće postojati Paul Sorvino, on je bio ljubav mog života i jedan od najvećih izvođača koji su ikada krasili platno i pozornicu'', kazala je njegova neutješna supruga u priopćenju.

Sorvino je umro prirodnom smrću, a posljednjih nekoliko godina imao je zdravstvenih problema.

Uspješni glumac svoju je karijeru započeo kao pisac scenarija za reklame, a onda se priključio američkoj glazbenoj akademiji i kazalištu. Prvi je puta na Broadwayju glumio 1964. godine u mjuziklu ''Bajour''.

Iza sebe ima brojne poznate filmove, a najvažniju ulogu odigrao je u filmu ''Goodfellas'' uz Roberta de Nira, Joea Pescija, Tonyja Sirica te Raya Liottu.

Nažalost, ove su godine čak 3 glumačke legende ovog filma otišle na drugi svijet, Sorvino, Liotta i Sirico.

Osim ovog filma, Paul je glumio i u ''Dick Tracyju'', ''The Rocketeeru'', ''For the Love of Money'', ''Reds'', ''Oh God'' i mnogim drugima.

Sorvino je iza sebe ostavio suprugu te troje djece Miru, Amandu i Michaela te petoro unučadi.

