Lana Jurčević nedavno se, prije nego što je obrisala svoj Instagram profil, odlučila na nesvakidašnji potez. Javno je objavila komentare hejtera i priznala da je ostala u šoku. Neki od komentara zaista su prešli granicu dobrog ukusa pa smo odlučili istražiti kako se domaće zvijezde nose s negativnim kritikama i porukama hejtera na društvernim mrežama.

Obožavatelji Lane Jurčević ostali su šokirani kada je pjevačica nedavno objavila negativne komentare hejtera koje dobiva na društvenim mrežama.

''Hvala bogu da si odustala od pjevanja, već si stara baba i vrijeme ti je da rodiš neko dijete!'

''Šta je s tvojim pjesmama?! Godinu i pol nisi ništa izbacila! Zašto si odustala od pjevanja?''

''Samo se baviš svojim brendom kozmetike, a pjesme nula bodova!''

''Ljudi koji imaju potrebu reći nešto loše oni su puno glasniji, oni su puno agresivniji u tome, puno uporniji nego ljudi koji bi nešto lijepo htjeli reći'', kaže Lana Jurčević.

Pjevačicu su u komentarima podržali brojni slavni Hrvati, no kaže da joj ovo nije prvi put da su je pogodili negativni komentari.

"Ako se ne naučiš u jednom trenutku, jako ti teško bude. Ja se sjećam kad sam izbacivala ''Majicu', mislila sam da stvarno više nikad neću izaći iz kuće'', prisjetila se.

Dvaput brže od pozitivnih, putuju negativni komentari hejtera na društvenim mrežama. Poput otrovnih strijela, u samo dva, tri klika, zabijaju se prilično duboko.

'Vjeruj mi da te natjeraju na razmišljanje jer nitko od nas tko pročita neki komentar takvog tipa sigurno laže kad kaže ''Ma baš me briga'', negdje ispod kože, malo se pitamo neke stvari i to je dobro'', iskren je Jacques Houdek.



''Ja sam se uvijek spremna suočiti s ljudima koji imenom i prezimenom nasrnu, pa čak i s onima koji su bezobrazni, koji kritiziraju, ako znam identitet onda sam spremna ući u borbu, u fajt žestoki. Dakle, braniti svoje argumente'', smatra Jadranka Kosor.



''I naravno da je teško to izignorirati. Pogotovo jer te svaki dan s nekakvih strana bombardiraju s negativnim vijestima i negativnim komantarima'', priznaje i Franka Batelić.



''Danas je svatko dobio mogućnost da bude javna osoba a ne znaju da kad si javna osoba to je nešto slično kao da si javni WC'', komentirao je situaciju na društvenim mrežama glumac Enis Bešlagić.

Jacquesu najčešće stižu lovorike za glas, a neumjesni komentari na stas.

''Ja sam ti najsvjesniji sebe, svojih vrlina i mana, mislim da svaki čovjek koji je realan, koji se pogleda u ogledalo, pa mislim moramo biti svjesni, tako da sam ja prvi koji šalu na svoj račun i bacam i prihvaćam, tako da nemam s tim problema apsolutno'', priča Jacques.

Kod Enisa Bešlagića komentari hejtera bazirani su na nacionalnoj osnovi pa mu zamjere čim prijeđe granicu.

''Oni žive zatrovani u svom nacionalizmu, a svi slušaju svu vrstu muzike, putuje, odlaze, al eto mora imat nekoga da ne voli al ne baš skroz da ne voli, nego voli ga malo, ali jednostavno nisu ni oni definisani, svi su malo negdje izgubljeni'', dodao je Enis.

Baš poput vječnog hamletovskog pitanja ''biti ili ne biti", danas je pitanje obrisati negativne komentare ili ne.

''Ako obrišete komentare onda počinitelju negativnih komentara dajete do znanja da vas je povrijedio i on samim time ostvaruje svoj cilj je mu je bio cilj da vas povrijedi'', govori Ivana Delač.



''Kad dobijem neke degutantne komentare koji su toliko vulgarni da nisu preporučljivi ikome da to pročitaju, obično to obrišem'', kaže Žanamari Perčić.

Dok neki hladnokrvno blokiraju i brišu imalo negativne komentare, drugi se uhvate u koštac s hejterima.

''Zaista mrzim kada mi diraju djecu, ili kada preispituju moje majčinske kvalitete'', kaže Nives Celzijus.



''Ljudi koji nemaju hrabrosti reći kako se zovu pa onda pljuvati po vama, ti ljudi ne zaslužuju ni da ih se čita a još manje da ih se komentira'', kaže Jadranka Kosor.

Stoga, dragi komentatori na društvenim mrežama i internetskim portalima, budite konstruktivni i kreativni u komentarima pa možda dobijete komadić pozornosti zvijezde koju hejtate, a koju zapravo tajno volite. One zaista pročitaju sve vaše poruke i komentare.

''Uglavnom, slušam svoje instagram pratitelje, samo ne slušam seljake'', zaključila je Žanamari.

