Viktorija Đonlić Rađa i Marko Mrkić zaplesali na predstavljanju Zadovoljna akademije, a na podij je izašla i Tamara Despot uz pratnju Paule Jeričević.

Iako je show "Ples sa zvijezdama" došao svom kraju nakon čak 12 tjedana prikazivanja, čini se kako zvijezde i njihovi plesni partneri ne žele odbaciti svoje plesne cipelice pa plešu i dalje na svakom koraku kada im se ukaže prilika.

Tako je bilo i na predstavljanju treće sezone projekta Zadovoljna akademija u organizaciji najpopularnijeg ženskog lifestyle portala zadovoljna.hr, kojeg su u zagrebačkoj La Grmi došle podržati brojne uspješne žene iz javnog života, među kojima su bile i zvijezde i plesačice "Plesa sa zvijezdama".

Viktorija Đonlić Rađa blistala je uz svog supruga Dinu, a društvo im je pravio njezin plesni partner Marko Mrkić, plesačice iz showa Gabriela Pilić, Ela Vuković, Tina Walme i Paula Jeričević kao i članica žirija Tamara Despot.

Plesnoj ekipi nije trebalo dugo da izađu na podij gdje su još jednom pokazali svoj talent i umijeće, na oduševljenje svih okupljenih koji su njihove spontane izvedbe popratili s velikim aplauzom.

Osim finalista Viktorije i Marka, zaplesali su i Paula i Tamara, a Viktoriju je posebno obradovala jedna od njezinih omiljenih pjesama "Djevojka s čardaš nogama" na koju je plesala i u emisiji. Viktoriji se u tom trenutku pridružila Tamara, a dame su svojim plesnim koracima užarile atmosferu i stvorile posebnu energiju u čarobnom ambijentu.

Uz zvijezde iz showa projekt su došle podržati i popularne blogerice i influencerice kao i dosadašnje polaznice Zadovoljna akademije te brojne uspješne žene poput Ivane Paradžiković, Ane Bago, Olge Pakalović, Barbare Vicković, Martine Stjepanović, Sare Moser, Lucije Glavich Mandarić, zatim Lejle Šehović Filipović, Matije Vuijce i brojnih drugi.

Novu sezonu podržavaju i mentorice Zadovoljna akademije Ogi Antunac (smjer moda), Mia Biberović 8digital), i Kristina Kruhak (smjer strani jezici).

Projekt Zadovoljna akademija prepoznat je kao projekt koji se bori za osnaživanje žena te im pomaže ostvariti najbolju verziju sebe.

''Do sada je čak 43 žene dobilo priliku educirati se zahvaljujući projektu portala zadovoljna.hr koji je prvi i jedini portal u kategoriji koji donosi opipljivo rješenje za poboljšanje položaja žena na tržištu rada u RH. S ponosom ističem kako ovaj projekt raste. Cjeloživotno učenje je važno te stoga najavljujemo i u treću sezonu Zadovoljna akademije'', izjavila je Ivana Galić Baksa, direktorica marketinga, PR-a i korporativnih komunikacija.

Projekt je također prepoznat na brojnim međunarodnim natjecanjima kao što su The Drum Marketing Awards, Digiday Media Awards Europe 2017, Digiday Marketing & Advertising Awards Europe, The Native Advertising Awards.

Osnovna poruka i treće sezone je #rastemoZAjedno čime se želi ukazati na simboličan razvoj kroz cjeloživotno učenje, ali i rast projekta.

''Uz žene koje su već iskoristile edukaciju koju im je omogućila Zadovoljna akademija posebno smo ponosni i na sve one kod kojih je taj projekt potaknuo iskru da same iskorače i naprave neke hrabre promjene u životu i to je jedan od glavnih razloga zašto smo pokrenuli ovaj projekt. Prijave za novu generaciju polaznica Zadovoljna akademije bit će otvorene sredinom kolovoza i vjerujemo da će odaziv i doprinos u trećoj sezoni biti još veći.'', najavljuje urednica portala zadovoljna.hr i idejna začetnica projekta Tihana Korać.

Sve novosti o projektu Zadovoljna akademija prati na zadovoljna.hr.