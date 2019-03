Keith Flint preminuo je u 50. godini, njegovo tijelo pronađeno je u njegovu domu u Essexu.

Legendarni glazbenik Keith Flint u ponedjeljak ujutro pronađen je mrtav u svom domu u 50. godini života.

Njegova smrt potresla je njegove obožavatelje i kolege, koji se od njega lijepim riječima opraštaju putem društvenih mreža.

Absolutely devastated to hear the tragic news that the legend Keith Flint from @the_prodigy has passed away. Our thoughts & condolences are with all his friends and family. We wouldn’t be here if it wasn’t for Keith and the life changing music they made and championed. RIP 💔