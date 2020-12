Neke od najslavnijih zvijezda iskazale su veliku podršku glumici Ellen Page iliti glumcu Elliotu Pageu nakon otkrića da je transrodna osoba, a među prvima joj je javnu podršku dala voditeljica Ellen DeGeneres.

Obožavatelji, obitelj, prijatelji i kolege, svi odreda izrazili su veliku podršku glumcu Elliotu Pageu, iliti do nedavno glumici Ellen Page, koja je javno priznala da je transrodna osoba i to sve objavila na društvenim mrežama.

Tako su neki od najistaknutijih i najpoznatijih holivudskih članova LGBTQ zajednice pohvalili njezinu snagu i hrabrost, među kojima je prva bila televizijska voditeljica Ellen Degeneres koja je rekla kako ju je Elliot nadahnula snagom, hrabrošću i iskrenošću.

Sending love to my friend, @TheElliotPage. You inspire me with your strength, courage and honesty.