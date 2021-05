Zvijezda showa "Love and Hip Hop: Atlanta" Tommie Lee u oskudnom bikiniju privlačila je pozornost dok se rastezala na plaži.

Tommie Lee (36) proslavila se u reality showu "Love and Hip Hop: Atlanta", a posljednjih godina privlači pozornost i svojim problemima sa zakonom.

Glumica je snimljena kako uživa s prijateljima na plaži u Miamiju. Kako ne bi prošla nezapaženo, Tommie je izložila svoje bujne atribute u bikiniju čiji su donji dio bile tangice.

Lee se rastezala dok je stajala i isticala svoju pozadinu, a to je činila i kad je sjela na ležaljku. Ljudi na plaži nisu mogli skrenuti pogled s nje dok je izvodila razne pokrete i pozirala za fotografije koje je okidao netko od njezinih prijatelja.

Inače, Tommie je posljednjih godina privlačila pažnju svojim ponašanjem prema kćerima Havali (14) i Samariji (17), zbog čega je imala problema sa zakonom. Naime, bila je optužena za zlostavljanje djece i američki mediji pisali su o jednom incidentu iz 2018.

Lee je ušla u razred kćeri Havali i udarila ju je jako dijelom torbice po rukama. Nakon toga ju je ošamarila, vukla za kosu hodnikom i strpala u školski ormarić.

Glumica je zbog toga uhićena i protiv nje je podignuto sedam optužnica za tri kaznena djela. Prijetio joj je dugogodišnji zatvor, no na kraju je osuđena na 10 godina uvjetne kazne. Morala je proći posebni program od 12 mjeseci i odlaziti na sastanke sa psihijatrom.

Javnost je iznenadilo i to što je Tommiena kći Samaria prošle godine objavila na Instagramu da je trudna. "Nisam to planirala, no život se događa. Odabrala sam zadržati ovaj dar od Boga i živjeti ne mareći o tome što drugi misle. I više sam nego zahvalna i sretna jer su neki ljudi ostali uz mene", napisala je.