Goran Jevtić 2014. godine prisilio je Luku Krčevinca na seksualni čin u WC-u Narodnog kazališta u Somboru.

Beogradski glumac Goran Jevtić osuđen je na zatvorsku kaznu nakon suđenja koje je trajalo gotovo pet godina.

Glumac najpoznatiji po ulozi u filmskom hitu "Parada" osuđen je na zatvorsku kaznu u trajanju od 10 mjeseci nakon što je optužen da je počinio nedozvoljene spolne radne nad maloljetnikom.

Prvostupanjskom presudom sud mu je izrekao kaznu kućnog pritvora, no viši sud donio je odluku da mora ići u zatvor nakon što se on sam žalio na presudu.

Podsjetimo, Jevtić je otpužen da je 2014. godine tada 15-godišnjeg mladića prisilio na oralni seks u WC-u Narodnog kazališta u Somboru. Tužba je podignuta godinu dana kasnije nakon što su roditelji mladića slučaj prijavili policiji.

41-godišnji Jevtić nikada nije komentirao slučaj, no sada se u srpskom Kuriru oglasila njegova žrtva, 20-godišnji Luka Krčevinac, koji je priznao kako mu se od tada život pretvorio u pakao.

"Smatram da je kazna od 10 mjeseci zatvora sramotna i da se Jevtića trebalo osuditi na puno veću kaznu. Kazna je neozbiljna i umanjuje traumu te vrijeđa žrtve seksualnih predatora. Ako sam ja živio u paklu pet godina, on bi za primjer trebao trunuti u zatvoru barem toliko. Naravno, svjestan sam da je to nemoguće i da su želje jedno, a drugo realno stanje u sudstvu", jasno je poručio Krčevinac.

"Uvukao me u WC i zatvorio vrata. Sledio sam se od straha. Počeo me ljubiti po vratu. Skinuo mi je gaće i stavio moje spolovilo u usta. Došao sam sebi i odgurnuo ga, zamolivši da me ostavi na miru..."

Sa svojim se zlostavljačem sretao se nekoliko puta na sudu tijekom godina, što ga je jako potreslo.

"To je bilo jako traumatično jer sam godinama morao gledati čovjeka koji mi je uništio život. U sudu mi se nije obraćao direktno. Ne želim ga više nikada sresti", zaključio je mladić, koji je otkrio kako je odmah nakon napada počeo povraćati, ali i posjećivati psihijatra te piti lijekove.