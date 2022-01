Zrinka Cvitešić osvojila je nagradu za Najbolju glumicu Madrid International Short Film Festivalu, a uspjehom se pohvalila na drštvenim mrežama.

Naša proslavljena glumica Zrinka Cvitešić može se pohvaliti još jednim priznanjem i nagradom za svoj rad, a riječ je o onoj za Najbolju glumicu koju je osvojila na Madrid International Short Film Festivalu, za ulogu u filmu redatelja Josepha Piersona "What's This Country Called Now?".

Zrinka se uspjehom pohvalila i na svom profilu na Instagramu gdje je objavila fotografiju s festivala.

"Ooops we did it again", napisala je Zrinka uz objavu, a ubrzo je dobila i niz čestitaka.

"Čestitam, bravo", "Pa jasnoooo", "Bravoooo! Ma fenomenalno, čestitam ti od srca", "Jednostavno najbolja", "Wow čestitam", "To! Bravo", "Bravo Zrinkica", "Svaka čast", poručili su joj pratitelji, među kojima i ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Zrinka je u jednom od nedavnih rijetkih intervjua, koji je dala za Novi list, progovorila o svojem djetinjstvu, odrastanju u ratnom razdoblju, uspjehu i karijeri izvan Hrvatske.

"Odrasla sam, prije svega, na selu. Do dvanaeste sam godine živjela na Turnju i to je doista bila velika prednost. Selo odgaja dijete u slobodi i bez osjećaja granica, ali s velikim osjećajem za pripadnost", ispričala Zrinka, koja je glumačke snove počela graditi još u osnovnoj školi, a danas nastupa na najboljim londonskim pozornicama.

"Posrećilo mi se da sam u svom poslu uspješna, ali taj uspjeh nije ključ moje životne sreće", ističe, ali dodaje i kako su je roditelji uvijek u svemu podržavali i nisu joj ništa nametali.

Pohvalila se i kako je prije godinu dana potpisala ugovor s Amazon Primeom za novu dramsku seriju pod nazivom "Power", na kojoj trenutačno radi, a nedavno je i dobila nagradu za promicanje hrvatske kulture u svijetu za 2019. godinu, koju joj je uručio Hrvatski kulturni klub.

Zrinka je inače od 2014. u vezi sa šest godina mlađim Nikom Kranjčarem, a detalje zajedničkog života ne vole otkrivati u javnosti. Prije toga bila je u braku s glazbenikom Hrvojem Rupčićem, a on sa Simonom Fistrić, s kojom je dobio kćer Loru.

