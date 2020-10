Zoran Mikulandra jedan je od kandidata nove sezone showa "Farma" Nove TV, a gledatelje pokuđva osvojiti svojim karakterom, a može se pohvaliti i da zna apsolutno sve o prirodi i životinjama.

Zoran Mikulandra kaže da zna apsolutno sve o prirodi i životnjama. Ima veliki vrt, vranu, pse i veprića Petrunjelu koji je s njim stigao na Farmu. Njegove društvene mreže pune su snimaka i fotki veprića s kojim provodi većinu vremena.

Danas je posvećen prirodi, svojoj djevojci s kojom živi i njezino četvero djece.

Prije ulaska na Farmu Zoran nam je otkrio što očekuje, a riječi za opisati osjećaje nije lako pronašao.

"Osjećam se dosta čudno, očekuje me nešto novo, novi svijet, novi ljudi, izazovi. Ne znam ni sam kako bih to opisao, ali radujem se svemu što me čeka", priznao je Zoran.

Želja mu je jednog dana imati i vlastiti ranč, a već zna i kako ga zamišlja.

"Da, želja mi je imati vlastiti ranč, ustvari i imam jedan dio ranča kojeg sam zamislio, želio bih ga proširiti i kupiti zemlju oko njega. Zamišljam ga idealnog, znači da ga proširim, da bude pun životinja. Imam jednu sliku u glavi savršenog ranča kojeg sam već počeo ostvarivati", otkrio nam je.

Zoran već zna i što će mu najviše nedostajati iz vanjskog svijeta, ali i što bi mu moglo predstavljati najveći problem na Farmi.

"Nedostajat će mi naravno cijeli moj život na kojeg sam naviknuo. Sada vidim da to sve ostavljam iza sebe i da počinje jedan novi dio života, novi dio mene. Ostavljam sve što sam gradio cijeli život, oca, obitelj, sve svoje životinje s kojima sam svaki dan bio i koje su jednostavno veliki dio mene. Ovo je zapravo jedna super situacija u kojoj se nalazim, u kojoj ću moći to sve iz daljine sagledati i moći bolje sutra kreirati svoju svakidašnjicu", zaključio je Zoran.

Na Farmi naravno neće biti sam, biti će tamo i drugi kandidati.

"Nemam neka prevelika očekivanja, očekujem prije svega jedan ljudski, normalan odnos, nova prijateljstva. Prepuštam se svim novim izazovima", izjavio je za kraj.