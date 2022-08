Zlatan Ibrahimović i njegova dugogodišnja partnerica Helen Seger snimljeni su na odmoru u Italiji, a na fotografijama se jasno vidi da su još preko ušiju zaljubljeni jedno u drugo.

Jedan od najboljih nogometaša svijeta, 40-godišnji Zlatan Ibrahimović, i njegova 11 godina starija životna partnerica Helena Seger trenutno uživaju u Italiji.

Paparazzi ih i tamo prate u stopu pa su ih tako ovaj tjedan ulovili na jahti kraj Sardinije, gdje je bivša švedska manekenka nogometašu pomogla staviti zavoj na nogu, jer se Zlatan još oporavlja od ozlijede gležnja.

Par je uhvaćen i u trenucima nježnosti, a i nedavno su sočnim poljupcima potvrdili da njihova ljubav još cvjeta.

Zajedno imaju sinove Maximiliana i Vincenta, no čini se da su sad na odmor otišli sami, jer dječaka nije bilo oko njih ni na prethodnim fotografijama s njihova odmora.

Inače, Zlatan i Helena su vezi od 2001. godine, a ona se jednom prilikom prisjetila njihova prvog susreta.

"Kada sam upoznala Zlatana, on je imao 21 godinu, a ja 32. Imala sam već izgrađenu uspješnu karijeru, svoj novac i nije mi trebao nogometaš da me uzdržava. Bila sam neovisna, a on čak nije ni bio moj tip muškarca. Pri našem prvom susretu blokirao je svojim Ferrarijem prolaz mom Mercedesu, a ja sam samo vidjela njegov veliki nos i zlatni sat na ruci. Bila sam neraspoložena, vikala sam na njega i mislim da mu se to nije svidjelo", izjavila je Helen u jednom od rijetkih intervjua.

Iako svoj privatan život drže podalje od javnosti, poznato je da Helena uživa u brzim vožnjama motociklom, ne voli trošiti puno vremena na sređivanje, misli kako ima prevelike usne i prekratke noge te da se bolje osjeća u trapericama nego u dizajnerskim haljinama. Ono što je također čini netipičnom ženom nogometaša je činjenica da nema zaposlene kućne pomoćnice.

Zajedno su prebrodili i brojne glasine o Zlatanovim aferama, a jedna od žena s kojom su ga u medijima povezivali je seksi talijanska novinarka Diletta Leotta, s kojom je snimio jednu reklamu.

Te glasine Zlatan je odbio komentirati, a koliko obožava svoju Helenu dovoljno govori njegov odgovor na novinarsko pitanje o tome kakve žene voli.

"Na kakve žene mislite? Ja želim samo jednu ženu", izjavio je Ibrahimović pritom misleći na svoju Helenu.

Inače, Helena se nakon karijere u svijetu mode posvetila poduzetništvu i zapravo vodi većinu Zlatanovih poslova te je zaslužna za milijunske ugovore koje nogometaš ima sa sponzorima.

