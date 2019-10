Will Smith proslavio je 51. rođendan.

Will Smith jedan je od trenutačno najslavnijih muškaraca u Hollywoodu, no danas to zapravo nikoga od nas ne bi trebalo iznenaditi jer osim glumačkog talenta tu su i talent za glazbu, komediju i produkciju koje ima ovaj 51-godišnjak.

Zahvaljujući svemu navedenomu Will je imao priliku ostaviti sjajan dojam u različitim područjima šoubiznisa, a kako se čini, zasad nema namjeru zaustaviti se. No, kao što je to često slučaj u Hollywoodu, ni Willa život nije uvijek mazio i pazio.

Danas na spomen njegova imena većini prvo na pamet padne "Princ iz Bel Aira", odnosno istoimena serija u kojoj je Will odigrao glavnu ulogu do koje je došao zanimljivim putem. Baš kao i njegov lik, i on je odrastao u velikoj obitelji, s roditeljima koji su se kasnije razveli, dvije sestre i bratom. Kao najmlađe dijete pohađao je privatnu osnovnu katoličku školu, a od malih je nogu pokazivao zabavljački duh i talent.

Volio je repati u svojoj sobi, pisati vlastite pjesme i sanjati kako će jednog dana stajati na velikoj pozornici pred gomilom obožavatelja. Zbog toga je donio odluku da nakon srednje škole neće upisati fakultet. Iako je dobio poziv s prestižnog Instituta za tehnologiju u Massachusettsu za rani inženjerski program, nije ga htio prihvatiti. Znao je da je njegova budućnost u glazbi.

Dok je cijeli život bio pred njime, Will je morao donijeti odluku nakon što je prekrižio fakultet i smisliti plan u kojem će smjeru krenuti njegova glazbena karijera. Tada je osnovao poznati duo DJ Jazzy & The Fresh Princ. Dvojac se upoznao kada je Willu bilo 16 godina i istog su trenutka odlučili surađivati, dijelili su strast prema glazbi i bili su savršen spoj. DJ Jazzy Jeff postao je producent, dok je Will preuzeo mikrofon, a sve drugo je povijest.

1985. godine izdali su svoj prvi hit “Girls Ain’t Nothing but Trouble", uskoro su potpisati ugovor sa slavnom izdavačkom kućom Jive Records i objavili prvi album "Rock the House".

Nisu se uspjeli ni okrenuti, a Jazzy i Will postali su međunarodne zvijezde, ostvarivali uspjeh za uspjehom i zarađivali mnogo novca. No slava i bogatstvo vrlo lako udare u glavu, u što se i sam Will uvjerio kada je uspio potrošiti gotovo sve zarađeno u vrlo kratkom roku. Točnije, između 1988. i 1989. godine potrošio je toliko da se u cijelu priču morala uključiti vladina financijska agencija kojoj je dugovao 2,8 milijuna dolara. Zbog toga je ostao bez honorara i zaplijenjene su mu mnoge vrijedne stvari.

Osim što je izgubio bogatstvo, Will je iz dana u dan gubio i slavu. Drugi izdani album nije ostvario ni približan uspjeh kao prvi, a on nije vidio izlaz iz takve situacije. Osjećao se bespomoćno, no njegova tadašnja djevojka došla je na ideju o sudjelovanju u talk showu "The Arsenio Hall Show", gdje je slučajno upoznao filmskog producenta i glazbenika Bennyja Medinu.

Većina ljudi ne zna da se sitcom "Princ iz Bel Aira" temeljio djelomično na stvarnim životnim događajima i situacijama. Točnije, na životu Bennyja Medine, koji je, nakon što je zaradio milijune zahvaljući svojoj glazbi, htio napraviti emisiju o tome i tražio je pravog glumca za to. Will je uspio impresionirati Bennyja u vrlo kratkom roku i znao je da je on savršen izbor.

Will je isprva bio zbunjen s Bennyjevom ponudom jer nije bio glumac. Bio je reper i nije znao ništa o glumi, no nakon nekog vremena shvatio je da ne smije odbiti tu priliku i za nekoliko tjedana našao se na setu serije koja se počela emitirati 1990. godine i postigla instantni uspjeh. Gledatelji su bili oduševljeni Willovom glumom i smislom za humor. Zahvaljujući tome, ali i staroj slavi, uskoro su mu počele stizati ponude iz Hollywooda. Prvi veliki film bio je "Six Degrees of Separation" iz 1993. godine.

Uskoro mu se posrećilo i na ljubavnom planu. Snimajući "Princa iz Bel Aira" na setu je upoznao prvu suprugu Sheree Zampino, s kojom se vjenčao 1992. godine, a iste su godine postali i roditelji sina Willarda Carrolla "Treya" Smitha III. Obitelj je isprva bila sretna, no čini se da je život ispod reflektora bio pretežak, pa su se Will i Sheree razveli nakon tri godine braka.

Niti jedan razvod nije zabavan, ali čini se da Will nije dugo tugovao zbog toga. Točnije, stvar je postala zanimljivija kada je glumica Jada Pinkett u jednom od intervjua spomenula kako se viđala s Willom dok je još bio u prvom braku. Oni su se također upoznali na setu serije, a kemija između njih nije se mogla izbjeći. Vjenčali su se 1997. godine, dobili su sina Jadena i kći Willow, a u sretnom su braku i dandanas.

Obitelj Smith jedna je od najpopularnijih u Hollywoodu, a to mogu zahvaliti talentima kojima su svi nadareni i što su ostvarili uspjehe na različitim područjima. Uz to zajedno su radili na mnogim projektima.

Will i Jada uspjeli su održati obitelj na okupu, nakon što su u braku više od 20 godina te unatoč pritiscima slave i bogatstva uspjeli ostati vjerno jedno drugome, njihova imena rijetko su se spominjala u preljubničkim aferama, a nekoliko su puta izjavili kako se njihova veza danas nalazi na novom nivou. Naime, više se međusobno ne doživljavaju supružnicima, već životnim partnerima.

Iako se u svijetu šoubiznisa nalazi od 1985. godine, Will ne planira u skoru mirovinu. Posljednji film koji je snimio, "Aladin", oborio je sve rekorde na kinoblagajnama, a njegove obožavatelje posebno veseli snimanje novog nastavka filma "Zločesti dečki" zajedno s Martinom Lawrenceom, čiji je prvi dio izišao 1995. godine.