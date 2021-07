Sophie Marceau započela je glumačku karijeru kao 14-godišnjakinja i nizala upečatljive uloge, a i muškarci i žene divili su se njezinoj ljepoti.

Sophie Marceau (54) nakon dugo se vremena pojavila u javnosti na 74. filmskom festivalu u Cannesu i nije prošla nezamijećeno među gomilom zvijezda.

Sophie je blistala dok je promovirala novi film "Everything Went Fine", u kojem igra jednu od glavnih uloga. Prvo pojavljivanje u društvu kolega sa seta odradila je u trapericama, bijeloj košulji i sandalama, a nije skidala osmijeh s lica dok je pozirala fotografima i bila je prilično opuštena.

Zablistala je i na crvenom tepihu u crno-bijeloj uskoj haljini ispod koje nije imala grudnjak, pa su joj se nazirale grudi. Smješkala se i grlila s kolegama dok su ih snimali.

Inače, francuska ljepotica započela je svoju glumačku karijeru kao 14-godišnjakinja. S majkom je otišla u agenciju za modele koja je tražila tinejdžere i tamo je odradila fotografiranje, no bile su uvjerene da neće biti ništa od toga.

No tada je Francoise Menidrey, casting direktor za film "Tulum", Claudea Pinoteaua tražio od agencija da im preporuče tinejdžere za njihov projekt. Primijetili su Marceau i potpisali s njom ugovor na duže razdoblje. Romantična komedija postala je hit ne samo u Francuskoj nego diljem cijele Europe.

Nakon toga je snimila i pjesmu "Dream in Blue" s pjevačem Francoisem Valeryjem, a odlučila je otkupiti i svoj ugovor s filmskom kompanijom Gaumont, koja ju je angažirala za komediju "Tulum". Posudila je većinu novca i platila tadašnjih milijun francuskih franaka.

Sophie se fokusirala na dramatične uloge i pojavila se u nizu filmova među kojima su "Fort Saganne" iz 1984. s Gerardom Depardieuom i Catherine Deneuveom, Sretan Uskrs" i "Silazak u pakao". Postala je prepoznatljiva diljem svijeta kada je utjelovila princezu Izabelu u ratnoj drami "Hrabro srce" Mela Gibsona. Muškarci diljem svijeta bili su zaluđeni njome zbog njezine ljepote, a divile su joj se i žene.

Marceau je 1996. objavila autobiografski roman "Telling Lies", a 2002. je debitirala kao redateljica s filmom "Speak to Me of Love" i osvojila nagradu za najboljeg redatelja na filmskom festivalu u Montrealu.

Kada je riječ o ljubavi, Sophie je 1985. započela vezu s poljskim redateljem Andrzejem Zulawskim. Ona je tada imala 18 godina, a on 44. U srpnju 1995. dobili su sina Vincenta, a 2001. su prekinuli vezu.

Andrzej je bio njezin učitelj, ljubavni, ali i najveći kritičar i raskinuli su zbog njegove posesivnosti i oštrog jezika. Imao je loše komentare na sve njezine uloge, osim onih koje su se odnosile na njegove filmove.

Ipak, svojedobno je istaknula da je bio ljubav njezina života, što je rekla na njegovom sprovodu 2016. "Bio je moja ljubav i mnogo više od toga", rekla je Sophie. Zulawski je preminuo nakon teške borbe s karcinomom.

U istom razdoblju Marceau je proživljavala teške trenutke jer je preminula i njezina majka Simone Morisset. Godinama se borila s rakom pluća, a onda se on proširio i provela je mjesece u bolnici primajući kemoterapiju. Sophie je cijelo vrijeme bila uz majku, a istodobno je odrađivala niz obveza i pojavljivanja u javnosti na kojima se trudila imati osmijeh od uha do uha.

Marceau ima i kćer Juliettu, koju je dobila u lipnju 2002. s filmskim producentom Jimom Lemleyjem (56). Glumica je s Lemleyjem bila u vezi šest godina od 2001.

Zadnji Sophien partner je bio chef i vlasnik restorana Cyril Lignac.