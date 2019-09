Megan Fox posvetila se obitelji, pa je više ne viđamo često u javnosti.

Dodijelili su joj titulu jedne od najljepših i najseksepilnijih žena svijeta, nije bilo događanja na kojem se nije pojavila i svojom pojavom ukrala svu pažnju, no 33-godišnju holivudsku glumicu Megan Fox više ne viđamo tako često, pa se mnogi pitaju kamo je nestala.

Megan je nizala uspjeh za uspjehom u filmskim hitovima, zarađivala milijune, no kao 21-godišnjakinja je u stvarnom životu bila daleko od statusa seks-simbola koji je dobila, ali i tumačila u filmovima.

Kao djevojčica i tinejdžerica pohađala je katoličku školu, njezini joj roditelji nisu dopuštali da ima dečka, a čak su joj zabranili da poziva prijatelje u njihov dom. Jednom je prilikom otkrila kako je u životu zapravo imala samo dvije ozbiljne veze.

Kad su joj bile 23 godine, većina njezinih vršnjakinja žestoko je partijala, izlazila svake noći, no Meghan se posvetila majčinskim obvezama. Točnije, najozbiljnije je shvatila ulogu pomajke 8-godišnjeg Kassiusa, sina tadašnjeg zaručnika Briana Austina Greena, kojeg je upoznala sa samo 18 godina dok je njemu bilo 30.

Što se tiče karijere, Meghan je najveću slavu donijela uloga Mikaele u filmu "Transformeri", s kojom je na početku imala problema. Točnije, nije joj bilo lako uživjeti se u njezin lik od samih početaka. Pomalo je bizarno to što su na prvoj audiciji od nje tražili da pere Ferrari koji je pripadao nikom drugom nego redatelju filma Michaelu Bayu, koji ju je snimio na svom prilazu. Ulogu je dobila, no već u prvom tjednu snimanja suočila se s konstatnim uznemiravanjem i vrijeđanjem izjavama poput one da nije dovoljno lijepa. Od redatelja je dobivala upute kako samo treba biti seksi i i provokativna. U bilo kojoj prilici kada je pokušala razgovarati o svom liku i razvoju karaktera, rečeno joj je samo da se fokusira na to kako izgleda.

Sve to primijetio je njezin kolega sa seta Shia LaBeouf, kojemu je i više nego jasno bilo kako se Meghan zbog svega osjeća neugodno.

"Ova je djevojka iz potpune anonimnosti ubačena u ulogu koja pršti seksepilnošću ispred cijelog svijeta i ubrzo je proglašena najseksepilnijom ženom u Americi", izjavio je Shia i dodao kako mu je sasvim jasno zbog čega se tako osjeća.

Meghan je unatoč svemu snimila dva uspješna nastavka "Transformera", nakon čega je bila spremna riskirati i zauzeti se za samu sebe.

"Moja najveća greška zbog koje žalim jest ta što sam pomogla medijma da stvore lik iz crtića", priznala je Meghan.

Nakon što je otvoreno progovorila o tome kako su se odnosili prema njoj na setu, dobila je otkaz i više nije bila dio popularne franšize. Štoviše, cijeli ju je Hollywood počeo izbjegavati pa je imala i problema s angažiranjem za nove uloge i pronalaženjem novih poslova. Zato se udaljila od svjetala velikih reflektora i prihvaćala je manje uloge koje su bile po njezinu ukusu i svidjele joj se.

Uskoro se pojavila i u glazbenom spotu popularnog repera Eminema i Rihanne za pjesmu "Love the Way You Lie", a sav zarađeni honorar donirala je jednom skloništu za zlostavljane žene.

"Novac i najvećih filmski hitovi nisu najvažniji u cijeloj ovoj priči. Važno je da pronađete ono što volite i radite to", izjavila je Meghan.

Nakon što je pronašla sebe u poslovnom smislu, pronašla se i u ljubavi. 2010. godine udala se za dugogodišnjeg dečka Briana Austina Greena, zvijezdu jedne od najpopularnijih serija svih vremena "Beverly Hills 90210", s kojim je dobila trojicu sinova.

Na prvu njezin obiteljski život bi mogao stvarno zazvučati savršeno, no par je prošao kroz poprilično težak i bolan razvod, prije nego što su svom braku odlučili dati još jednu šansu nakon što su saznali da je Meghan ponovno trudna. Trećeg su sina nazvali Journey da bi se podsjetili koliko su daleko zajedno stigli i danas su sretniji nego ikad.

Kako bi se mogla posvetiti odgoju sinova, Megan je sam sebi obećala kako će godišnje snimati samo jedan film, a sav novac sprema u fondove i štedi za njihovo fakultetsko obrazovanje. Također, prihvaća samo one poslove koji su blizu njezina doma kako bi bila što bliže obitelji i kako ne bi morala daleko putovati.

Malo je poznato kako je Meghan veliki obožavatelj arheologije i povijesti pa je osmislila i pokrenula vlastitu emisiju u kojoj istražuje drevne gradove i izgubljene svjetove.