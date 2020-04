Cyndi Lauper jedna je od najvećih zvijezdi 80-ih godina, a radi se o glazbenici vrhunskih vokalnih sposobnosti koja je ponosna vlasnica brojnih nagrada.

Američka pjevačica Cyndi Lauper ove će godine proslaviti 66. rođendan, a slavna glazbenica ima zavidnu karijeru koja se proteže na više od 40 godina.

Dok je Madonna gradila svoj status kakav ima danas, s druge strane glazbene scene kuhalo se mnogo toga. Jedna od Madonninih kolegica koje su 80-ih godina ostvarile velike hitove svojim pjesmama bila je i Cyndi Lauper. Vrckava pjevačica postala je poznata po čestom mijenjaju boje kose te kričavoj odjeći, puno prije nego što je tim putem krenula Katy Perry.

Već s prvim albumom "She's So Unusual" srušila je brojne rekorde u glazbenoj industriji, ali i svoje vlastite. Uspjelo joj je ono što nikome dotad nije. Pjesmama "Girls Just Want to Have Fun", "Time After Time", "She Bop" and "All Through the Night" osvojila je top-liste diljem svijeta i brojne nagrade, a dobila je i Grammyja za najboljeg novog izvođača. Na Billboardovoj Hot 100 ljestvici bila je u top 5 s čak četiri pjesme i to je prvi put da je to uspjelo nekoj pjevačici.

Odonda joj je slava samo rasla, a da su za nju čuli svi, dokazuje i to što joj je prišao producent filma "Goonies" s molbom da za film napravi pjesmu. "The Goonies ‘R’ Good Enough" naziv je pjesme, a pjevačica u spotu glumi samu sebe skupa s ostatkom ekipe iz filma. U to je vrijeme snimila album "True Colours", koji je bio još jedna njezina uspješnica.

Velika je aktivistica, objavila je memoare i ima brojne nagrade

Slavna glazbenica u nekoliko je navrata spomenula kako joj je interes za glazbu potaknula sestra koja joj je kupila gitaru kada je imala 12 godina. Njezina majka Catrine najveći joj je fan, stoga ne čudi što je bila oduševljena kada ju je pjevačica pozvala da glumi u spotu. Catrina je glumila samu sebe, tj. Cyndinu majku u spotu za veliki hit "Girls Just Wanna Have Fun".

Nakon nekoliko godina karijere i čestih koncerata liječnici su upozorili Cyndi da je oštetila glasnice i ako ne započne s liječenjem, mogla bi zauvijek ostati bez glasa. Pjevačica je zaposlila vokalnu trenericu koja joj je pomogla u svemu te je mirno mogla nastaviti put prema vrhu.

Lauper je inače velika borkinja za ljudska prava, a najviše pažnje daje LGBTQ zajednicama. Osnovala je zakladu "True Colours United" za pomoć svima koji su zbog svojih seksualnih preferenci na bilo koji način kažnjavani.

Osim glazbe, Cyndi se pozabavila i književnošću, a brojni fanovi diljem svijeta bili su oduševljeni. Pjevačica je objavila memoare koji su bili najprodavanija knjiga u SAD-u 2012. godine. Pjevačica je u sretnom braku gotovo 30 godina. Udala se za glumca Davida Thortona 1991. godine, a imaju jedno dijete, Declyn Wallace Thorton.

Zahvaljujući svojim pjesmama i glasu raspona četiri oktave, Cyndi kod kuće na polici ima nagrade Grammy, Emmy, Tony, MTV Video Music Award, AMA i Billboard Music Award.