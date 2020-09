Paul Newman je bio poznat po glumačkom talentom, humanitarnom radu i ljubavi prema automobilskim utrkama.

Obožavatelji diljem svijeta su tugovali kada je preminula glumačka legenda zlatnog doba Hollywooda Paul Newman 26. rujna 2008. godine.

Paul, koji je svojedobno bio seks simbol i osvajao žene svojim šarmom i plavim očima, rodio se 26. siječnja 1925. u američkom gradu Shaker Heights kao drugi sin Slovakinje majke Therese Garth i oca mađarsko-poljskog porijekla Arthura Sigmund Newmana Sr.-a. Njegov tata je bio Židov i kasnije se sam glumac deklarirao tako kada su ga pitali o vjeri, a vodio je dućan sa sportskom opremom u kojem je radila i Paulova majka.

Glumac je rano pokazao interes za kazalište i prvu ulogu je odigrao već sa sedam godina. Utjelovio je dvorsku ludu u školskoj produkciji Robina Hooda. Nakon završetka srednje škole 1943. Paul je kratko išao na fakultet u Ohiju. Newman je služio u 2. svjetskom ratu u Pacifičkom kazalištu jer je prvotno krenuo na obuku za pilota na sveučilištu Yale, no otkriveno je da je daltonist, odnosno ne vidi boje. Prošao je trening za radiovezista i stražnjeg topnika, a kod napada u Bunker Hillu je srećom preživio dok je velik dio njegove jedinice stradao.

Nakon rata je Paul dobio prvostupničku diplomu iz drame i ekonomije na Sveučilištu Kenyon u Gamabieru, a kolega mu je bio Olof Palme, bivši švedski premijer. Kasnije se pridružio putujućim kazalištima. Zbog glumačke karijere se Newman preselio iz New Yorka u Los Angeles, odnosno Hollywood s prvom suprugom Jackie Witte.

Početkom 50-ih je išao na audiciju za film "East of Eden", no izgubio je ulogu zbog zgodnog šest godina mlađeg glumca. Riječ je bila o slavnom Jamesu Deanu koji je preminuo u automobilskoj nesreći prije izlaska filma. Nakon njegove smrti je Paul dobio uloge u filmovima "The Left Handed Gun" i "Somebody Up There Likes Me" koje je trebao odigrati Dean.

Čak šest blockbustera, u kojima je zaigrao Newman, postali su kulturno, povijesno i estetski značajni te su sačuvani u američkom Nacionalnom filmskom registru. Riječ je o filmovima "Butch Cassidy i Sundance Kid", "The Sting", "The Hustler", "King: A Filmed Record… Montgomery to Memphis", "Cool Hand Luke" i "Hud".

U Hollywoodu je gradio karijeru i Paulov stariji brat Arthur Newman Jr. koji je dobio ime prema njihovom ocu. No njega nije zanimala gluma nego je svoje mjesto pronašao iza kamere kao produkcijski menadžer i filmski producent.

Manje je bilo poznato da je Paul vješto svirao klavir. U filmu "Road to Perdition" je pokazao svoj glazbeni talent uz Toma Hanksa s kojim je zasvirao. Oni su sami u svim scenama odradili muzički dio.

Newman, koji je 1. veljače 1994. konačno dobio svoju zvijezdu na Holivudskoj stazi slavnih, bio je i izbirljiv po pitanju uloga. Naime, odbio je pojaviti se u filmovima "Jaws", "Dirty Harry" i "Ben-Huru". Osim glume, Paulova strast su bile automobilske utrke, pa se i sam utrkivao pod imenom "P. L. Newman". Čak je formirao i svoj tim s profesionalnim vozačem utrka Billom Freemanom, a uživao je u tome i u kasnijoj dobi.

Dok je sudjelovao u jednom humanitarnoj utrci, glumcu se dogodila neobična situacija. Naime, prišla mu je starija žena koja je htjela da promiješa njezin punč u čaši prstom. "Rado bih, ali sam ga baš izvukao iz boce sa cijenidom", odgovorio joj je Paul.

Kada je riječ o ljubavi i privatnom životu, Newman se ženio dva puta. Prva supruga mu je bila Jackie Witte s kojom je bio u braku od 1949. do 1958. te su dobili sina i dvije kćeri. Iste godine kad se razveo, oženio je glumicu Joanne Woodward. Bili su u braku 50 godina, odnosno do Paulove smrti, a dobili su tri kćeri.

Newman je nominiran 11 puta za filmsku nagradu Oscar, a osvojio je tri, za najbolju glavnu ulogu u filmu "Boja novca", Humanitarnu nagradu Jean Hersholt za izvanredan doprinos humanitarnim stvarima te Oscara za životno djelo.

Tek nekoliko mjeseci prije Paulove smrti, odnono u lipnju 2008. američki mediji su otkrili da boluje od raja pluća i provodi vrijeme na liječenju u bolnici. Pisac A. E. Hotchner, koji je surađivao s glumcem, rekao je kako je saznao za bolest 18 mjeseci ranije. Newmanov glasnogovornik je, kada se tužna vijest proširila, rekao da je dobro, no nije ni opovrgnuo ni potvrdio da boluje od raka pluća.

Inače, glumac je bio strastveni pušač do 1986. kada se napokon ostavio cigareta. Legendarni Newman je preminuo 26. rujna 2008. ujutro u svom domu okružem obitelji, a imao je 83 godine. Njegovo tijelo je kremirano i održan je privatni pogreb u blizini njegove kuće u Westportu.