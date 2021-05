Mladi pjevač Fran FM, koji je nedavno brojnu publiku oduševio svojom pjesmom "Influencerica“, redovni je volonter u azilu Dumovec, a dosad je udomio tri mačke i planira imati i psa.

Psi su najbolji čovjekovi prijatelji i to svi znamo, no mnogi ljudi često nisu najbolji prijatelji njima. Dokaz tome jesu i brojni azili koji su prepuni pasa, ali i drugih životinja koje su napuštene ili pronađene ozlijeđene.

Mladi pjevač Fran FM, koji je nedavno brojnu publiku oduševio svojom pjesmom "Influencerica“, odlučio je vrijeme do novog singla iskoristiti tako što će napraviti nešto dobro za one koji itekako ovise o ljudima, a to su psi.

Posjetio je azil Dumovec, gdje je redovan volonter, te se odlučio dodatno posvetiti upravo životinjama. Fran je brojne psiće razveselio tako što ih je prošetao, nahranio ali i igrao se s njima te im na taj način pokazao da ima i onih kojima je do njih stalo.

Ovaj mladi pjevač veliki je ljubitelj životinja pa tako i sam ima tri mačke, a u budućnosti planira imati i psa.

Azil Dumovec oduševljen je svakim Franovim dolaskom jer pomoć volontera uvelike pomaže njihovom timu da usreće brojne pse koji čekaju svojeg novog vlasnika.

"Udomite životinje. I ja sam udomio svoje tri mačke. Toliko je divnih životinja koje čekaju da vam pruže ljubav. Jednu sam mačku izvukao iz motora maminog automobila. Zavukla se tamo i kada smo je čuli kako zaziva pomoć odmah smo je krenuli spašavati. Naravno, bilo je teško ostaviti je na ulici jer imala je tek nekoliko mjeseci. Svaka životinja koju spasite vratit će vam ljubav, a nije li to najljepše što možemo dobiti“, kazao je Fran FM koji ubrzano radi na svojem drugom singlu.