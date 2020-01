Sara Vulinović Zlatan i još jedna cura imale su tu čast šminkati se u istoj prostoriji s popularnim holivudskim glumcem. Manekenka kaže kako se nisu smjele s njim fotografirati.

Šibenčanka Sara Vulinović Zlatan pojavljuje se u teaseru druge sezone HBO-ove serije "The New Pope", a ova zgodna djevojka otkrila je kako je do toga došlo.

Saru je osobno odabrao redatelj Paolo Sorrentino na castingu, a na setu je vrijeme provodila s holivuskim glumcem Judeom Lawom. "Što ćeš to objavljivati, u kadru se vidim na sekundu ipo'", rekla je Sara za portal Šibenik.in na pitanje da im otkrije neke zanimljivosti sa snimanja.

Istaknula je kako su ona i još jedna cura imale čast da se šminkaju u istoj prostoriji s Judeom, ali zbog produkcije se nisu smjele s njim fotografirati.

Sara inače živi i radi u Milanu već 10 godina, a na modnim pistama dosad je nosila odjeću najboljih svjetskih dizajnera. Manekenka je u vezi s osnivačem brenda luksuznih cipela Thomasom Flaimom, s kojim živi u Milanu, a talijanski mediji često ih proglašavaju najbolje odjevenim parovima. Šibenčanka je 2008. godine bila prva pratilja miss Hrvatske i Miss fotogeničnosti.

Druga sezona serije "The New Pope" premijerno je prikazana 10. siječnja ove godine, a s prvom sezonom su završili u vrhu top lista najboljih prošlogodišnjih serija. Jude Law je zaradio i nominaciju za Zlatni globus.