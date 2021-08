Podignuta je optužnica protiv Boba Dylana za seksualno zlostavljanje maloljetnice 1965. godine.

Neimenovana žena tužila je folk pjevača i kantautora Boba Dylana tvrdeći da ju je seksualno zlostavljao nakon što joj je dao drogu i alkohol 1965. godine, kada je imala 12 godina.

Pjevačev glasnogovornik tvrdi da su optužbe lažne. "Tvrdnja stara 56 godina nije točna i bit će energično obranjena", izjavio je.

U građanskoj tužbi podnesenoj u petak Vrhovnom sudu u New Yorku, žena je izjavila da ju je Dylan šest tjedana seksualno zlostavljao u svom stanu u New Yorku zbog čega je "emocionalno ozlijeđena i psihološki oštećena do danas".

U tužbi se navodi da je Dylan, koji je u to vrijeme imao oko 20 godina, "iskoristio svoj status glazbenika kako bi J.C. opskrbio alkoholom i drogama te je više puta seksualno zlostavljao".

Njezina tužba podnesena je neposredno prije isteka zakonskog roka koji je američka država New York dala 2019. godine za podnošenje tužbi koje uključuju optužbe o seksualnom zlostavljanju djece, koje nisu mogle biti podnesene zbog zastare.

Dylan, koji danas ima 80 godina, početkom 1960-ih se pojavio na folk sceni Greenwich Villagea te je postao jedan od najcjenjenijih i najutjecajnijih umjetnika rock ere. Prodao je više od 125 milijuna ploča te je dobitnik Nobelove nagrade za književnost 2016. godine.

(Hina)