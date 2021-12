Željko Samardžić prisjetio se ratnih godina i početaka svoje glazbene karijere.

Željko Samardžić prisjetio se teških trenutaka koje je proživio prije tridesetak godina. Ovaj 66-godišnji glazbenik iznio je dosad nepoznate detalje o početku svoje karijere.

"Imao sam 37 godina kada je izbio rat u Bosni. U Mostaru me je zatekao užas, oko mene su bili mrtvi i ranjeni ljudi. Moj grad je prije rata bio kozmopolitski. Srbi i muslimani su se družili i išli jedni drugima, a onda nam se dogodio rat. Imao sam sreću da me je pokojni ujak izvukao iz tog pakla kombijem preko Širokog Brijega, do Opatije, pa do Ljubljane. Tamo me je pričekao rođak moje majke i prebacio me za Beograd. Za to vrijeme moja supruga i tri kćerke su bile u Nikšiću kod mojih roditelja. Nisu vjerovali da sam stigao do Beograda, pošto je tijekom rata bilo svakakvih glasina, pričalo se čak i da sam ubijen. U Srbiju sam stigao unesrećen, kao i mnogi ljudi sa zaraćenih prostora. Imao sam plan da s obitelji izbjegnem u Australiju, međutim, Beograd me osvojio na prvi pogled, a čini mi se da sam i ja Beograđane. Zanimala me je glazba, pa me prijatelj pozvao da nastupam s njim u jednom lokalu u Borči. U to vrijeme je moja Sanja imala 14 godina, Danijela devet, a Minja dve. Bilo mi je teško krenuti od nule, ali nisam se žalio. Neki ljudi su prolazili mnogo gore od mene. Nisu imali moj talent, radili su na građevini i to ako su uopće imali sreće da dobiju posao", izjavio je pjevač za Hit Informer.

Željko je ubrzo nakon toga postao slavan glazbenik i dobio status velikog miljenika žena, koji i dan danas nosi.

"Nisam se nadao da u tom užasu postoje i dobri ljudi koji su spremni da mi pomognu, kao što su moj pokojni prijatelj Mario Suban i njegov brat Đorđe. Oni su izdvojili tadašnjih 30 tisuća maraka za moj album prvijenac “Sudbina”. Sjećam se, vozio sam se tramvajem, nosio tolike pare u vrećici i razmišljao da uzmem malo novca, jer kod kuće nisam imao ni dinara. Odustao sam od toga i odneo Marini i Futi sav novac", ispričao je Željko.

