Željko Krušlin Kruška prvi je put progovorio o izvanbračnoj kćeri.

Glazbenik Željko Krušlin Kruška uskoro će postati otac. Njegov sin košarkaški reprezentativac Filip Krušlin i njegova odabranica rukometašica Iva Milanović-Litre po prvi će puta postati roditelji, a šuška se kako očekuju sina.

Ipak, dok se Željko raduje prinovi u obitelji, progovorio je i o izvanbračnoj kćeri Ivani koja je udana za Marka Viduku, nekadašnjeg kapetana australske nogometne reprezentacije te bivšeg igrača nogometnog kluba Dinama.

''Dosta je to komplicirano. Imam kćer Ivanu iz predbračnog odnosa. To se dogodilo kada sam imao 23 godine. Poslije sam išao na utvrđivanje očinstva i dokazano je da sam otac. No neke su stvari među nama ostale nerazjašnjene pa, nažalost, nisam u kontaktu s njom. Mislim da ona ima dvoje ili troje djece, ali kako nismo bliski, ovo mi je zapravo prvo unuče s kojim ću provoditi vrijeme. Ne kažem da je ona kriva za takvu situaciju, nisam ni ja, splet nesretnih okolnosti doveo je do toga da nismo u kontaktu, a to mi je žao'', kazao je Željko Krušlin Kruška za Story.