Željko Bosanac je u osmoj emisiji showa "Supertalent" svojim dugo skrivanim talentom osvojio publiku i žiri.

U osmoj, a ujedno i posljednjoj audicijskoj emisiji "Supertalenta" gledatelji su imali priliku upoznati 60-godišnjeg Željka Bosanca iz Labinaca koji je u show došao podijeliti svoju ljubav prema poeziji i pokazati skriveni glumački talent.

"Poeziju volim, pišem, čitam, bavim se njome dugo, to je davna ljubav", kazao je prije nastupa ovaj po struci profesor jezika i književnosti koji je oduvijek želio biti glumac, no nije primljen na akademiju. Kao profesor nikada nije radio, a bio je urednik dječjeg časopisa "Maslačak", dok sad ima firmu za izdavaštvo i marketing.

"Čovjek ima obvezu da se ne predaje. Kad sam imao 20 godina, mislio sam da ljudi sa 60 godina umiru. Nije točno, definitivno nije točno. Da sam to tad znao, vjerojatno bih možda bio pametniji kroz život sa nekim svojim odnosima i poznanstvima i svim ostalim. Ja želim svojim vršnjacima poručiti - čovjek koji do šezdesete ne dosegne neke svoje 'peakove' u životu možda je fulao puno toga, ali onaj koji misli da poslije šezdeset više toga neće biti taj je još gore napravio i za sebe i za svoj okoliš. Život traje stalno, treba ga njegovati, zalijevati. Moja poruka je da sam ja zato večeras tu, da pokažem da se treba komunicirati, očekujem da priča koju poručujem dođe do onih do kojih treba te da ću stvoriti kontakt s gledateljima, publikom i žirijem", poručio je Željko prije nego što je išetao na pozornicu.

Predstavio se stihovima Bertolta Brechta koje je interpretativno izrecitirao i potpuno zaokupio pažnju publike i žirija.

"Opušteni ste, niste zgrčeni, mislite to što govorite, to mi se sviđa", pohvalio ga je Janko Popović Volarić.

"Ja nisam stručna kao Janko, i nemam pojma jeste li to odradili dobro ili ne, a kao gledatelja ili kao amater, meni je ovo bilo savršeno. Vi ste mene kupili kao gledatelja, to je to!", poručila mu je Maja Šuput.

"Bilo je autentično i uvjerljivo, svaka vam čast", nadovezala se Martina Tomčić, no jedan član žirija ipak se nije složio s ostatkom.

"Meni je jako drago vidjet tu vašu gorljivosti i briju na Brechta, i ja se vama divim, a sebe žalim jer ne mogu to shvatiti" komentirao je Davor Bilman koji je jedini iz žirija Željku dao "ne", pa je s tri "da" prošao u polufinale showa.

Inače, dok je 2020. je za dosta ljudi bila loša i ružna godina, za Željka je bila lijepa, jer je dobio unuka, pa je svojim nastupom poželio odati počast toj godini. Također ga je 20202. godina ponukala da razmišlja o svom životu i da donese odluku da čovjek ipak treba raditi ono što voli – a za njega je to gluma.

Sada je na dobrom puto ka konačnom ostvarenju svojih snova, a pravi je podsjetnik i da za to nikad nije kasno!