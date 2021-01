Zdravko Škender na Facebooku je obilježio prvu godišnjicu smrti sina Tomislava i rastužio brojne obožavatelje.

Pjevač Zdravko Škender (69) na svojem je Facebooku obilježio tužnu obljetnicu.

Prije godinu dana napustio ga je njegov sin Tomislav, koji je iznenada preminuo sa samo 38 godina.

"Vrime koje prolazi ne donosi zaborav, već ljubav i sjećanje na tebe. Ostat ćeš voljen i nikad zaboravljen. Tvoj tata", napisao je pjevač i emotivnom objavom rasplakao obožavatelje koji su mu u komentarima pružili podršku.

Zdravko je Tomislava dobio u braku sa suprugom Anđelkom, s kojom ima i kćer Kristinu.

Šibenskog pjevača u životu je sreća često zaobilazila. Zbog prometne nesreće u Crnoj Gori ostao je trajno prikovan za invalidska kolica prije 40 godina. U posljednjih nekoliko godina tragedije su se nizale jedna za drugom te je osim sina izgubio majku i brata, a raspao se i njegov brak.

U nošenju s tugom pomogla mu je glazba kojom je, kako kaže, inficiran od malih nogu i ona ga vodi na neka ljepša mjesta.

"Moja publika daje mi energiju, a moj svijet je glazba. Životne kalvarije nisu me zaobišle, ali ja se i dalje ne predajem. To sam ja! Uvijek beskompromisni borac u ono što vjerujem!" kazao je Škender za IN magazin u svibnju prošle godine kada se s pjesmom "Mala Istrijanka" vratio u javnost nakon sinove smrti.

Pjesma je odala i da je pjevač nakon razvoda braka pronašao novu ljubav, no o ženi koja mu je zarobila srce još nije odao previše.

"Samo ću vam reći da je lijepa, jednostavna i duhovita. Bila je to ljubav na prvi pogled, najljepši poklon za mene. Dogodila se ljubav između nas dvoje, ali ne bih više o tome", rekao je pred kraj 2020. godine za IN magazin.