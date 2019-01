Zdravko Čolić progovorio je o teškim danima djetinjstva i otkrio sve o skromnom obilježavanju božićnih praznika u Sarajevu.

Zdravko Čolić pjevač je koji je već desetljećima miljenik publike u državama bivše Jugoslavije, a naročito ženskog dijela.

Dok ovih dana uživa s obitelji u prazničkom raspoloženju u Beogradu, sa suprugom Aleksandrom i kćerima Unom i Larom, prisjetio se za Blic svoga djetinjstva i božićnih blagdana koje je provodio u Sarajevu.

"Euforija praznika kod mene nije popustila s godinama. Bez obzira na to što sam mnoge dočekao na bini, u duši sam ih slavio kako dolikuje. Božić ima posebnu draž i u mom se domu slavi s posebnim uživanjem. Kako za Novu godinu uglavnom putujemo zbog mojih nastupa, Božić je rezerviran za obiteljsko okupljanje u našem domu. Supruga Aleksandra tu je stup obitelji. Ona spremi raznovrsna jela, pa se svi okupimo za trpezom. To su trenuci koji vrijede bogatstvo, uvijek je tu puno smijeha, priče i ljubavi. Praznici su prilika da se zaista opustim", otkrio je Zdravko, koji kćerima želi prenijeti ljubav prema praznicima, tradiciji i običajima.

"Odmalena su me učili da je snaga čovjeka u ljubavi i poštovanju koje dobiva i dijeli s najbližima. Pamtim kako smo se okupljali u Trebinju kod bake i djeda dok nismo pošli u školu i kako smo dobivali poklone od rođaka, prijatelja i susjeda. Drukčije je to vrijeme bilo, ljudi su bili bezbrižniji, pa samim tim i otvoreniji jedni prema drugima. Dozivali su se preko ulice na kavu ili ručak, spavali jedni kod drugih, radovali se i tugovali zajedno. To se, nažalost, danas promijenilo", izjavio je Zdravko za Blic te dodao kako su Božić nekad slavili mnogo skromnije nego danas.

"Bili smo veoma sretna obitelj iako smo živjeli od jedne plaće, tatine. On je radio u državnoj službi pa nismo mogli obilježavati Božić u to vrijeme onako kako se to danas radi, ali zato smo uvijek s radošću čekali mljekara iz sela, kod kojeg se praznik obilježavao sa svim običajima i koji nam je donosio uz mlijeko i božićne poklone", priznao je danas 67-godišnji Zdravko.

Unatoč slavi i bogatstvu on sam se danas trudi živjeti skromno, živi mirnim obiteljskim životom kojeg nisu obilježavali skandali i afere. Sa suprugom Aleksandrom u braku je od 2001. godine, a roditelji su 17-godišnje Une i 12-godišnje Lare.